آيسر تعلن عن مجموعة ConceptD 7 Ezel المخصصة للمبدعين

أعلنت شركة آيسر عن طرح مجموعة جديدة من أجهزة الحاسوب الشخصية ConceptD المخصصة للمبدعين والتي تتضمن أجهزة حاسوب محمولة قابلة للتحول تعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 ومحطة عمل ذات أداء فائق وتتميز مجموعة ConceptD 7 Ezel الحائزة على جائزة CES 2020 للابتكار، بمفصل Ezel من آيسر والذي يوفر إمكانية الاختيار بين خمس وضعيات للعرض والعمل، مما يزيد من سهولة تعاون المصممين لتقديم أعمالهم ونشر أفكارهم، أما محطة العمل ConceptD 700 الأنيقة ذات الأداء الفائق فقد صممت للتعامل مع المهام الإبداعية الصعبة بكل سهولة.

وقال جيري كاو، مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة آيسر: “أضافت آيسر مجموعة جديدة من الحواسيب المحمولة القابلة للتحول إلى سلسلة ConceptD من أجل دعم المحترفين في مهامهم الإبداعية، فلقد تم تصميمها خصيصاً للمبدعين المتخصصين في إنتاج الأعمال الثنائية والثلاثية الأبعاد، ونحن متحمسون جداً لإضافة هذه الأجهزة الجديدة ذات الأداء الفائق إلى هذه الفئة لأنها ستساعد المزيد من المبدعين”.

ConceptD 7 Ezel Pro و ConceptD 7 Ezel

تتضمن أجهزة ConceptD 7 Ezel Pro و ConceptD 7 Ezel مفصل Ezel للربط من آيسر، مما يجعلها مثالية لجميع ظروف العمل، بدءاً من التعاون مع فريق عمل أو الرسم باستخدام قلم Wacom® EMR المدمج مع الجهاز وحتى عرض الأعمال أمام العملاء.

ويستطيع المصممون تحويل الجهاز ليناسب المهمة التي يؤدونها بالشكل الأمثل، وذلك بالاختيار من بين وضعيات الاستخدام الخمسة: “وضعية المشاركة” أو “وضعية الشاشة العائمة” أو “وضعية المنصة” أو “وضعية الحاسب اللوحي” أو “وضعية العرض العادي”.

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وتعد مجموعة ConceptD 7 Ezel بديلاً متنقلاً للحاسوب المكتبي، بالإضافة إلى أنها مصممة خصيصاً للمبدعين الذين يرغبون في الرسم ووضع اللمسات الأخيرة والعرض باستخدام جهاز واحد.

توفر الشاشة التي تعمل باللمس بتقنية IPS وبدقة 4K، وضوح 3840 × 2160، أكثر من 8 ملايين بيكسل بمعدل سطوع يساوي 400 نيت، والتي تتوافق بنسبة 100% مع مجموعة ألوان Adobe RGB وبدقة ألوان Delta E ≦2، مما يضمن إنتاج ألوان حقيقية بدقة فائقة تتوافق مع نظام PANTONE® Matching System، ونظراً لطبيعة عمل المصممين التي تتسم بالتنقل والتفاعل، فإن شاشة ConceptD 7 Ezel مصنوعة من زجاج ” Gorilla Glass 6″، مما يجعلها مقاومة لقطرات المياه، كما أنها مطلية بطبقة من الطلاء المقاوم للوهج، والذي يسهل رؤية الصور عند استخدامها في الأماكن الخارجية أو تحت الأضواء الساطعة.

يذكر أن مجموعة ConceptD 7 Ezel تنضم إلى برنامج RTX Studio من NVIDIA، حيث تلتزم منتجات RTX Studio، المصممة خصيصاً للمبدعين، بمتطلبات الأجهزة والبرامج الصارمة التي تعمل على تمكين الإبداع بسرعة خيالية.

وتحمل هذه الأنظمة المختارة شعار RTX Studio، مما يتيح للمبدعين التعرف بسهولة على النظام المناسب لأداء عملهم، وتستطيع هذه الأنظمة تشغيل أكثر من 40 تطبيقاً من أفضل تطبيقات الأعمال الإبداعية والتصميم في العالم باستخدام تقنية تسريع RTX، كما تأتي مجموعة ConceptD 7 Ezel أيضاً مدعومة بتحديثات NVIDIA Studio Drivers لضمان أعلى درجات الأداء والاستقرار.

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ومن المزايا الهامة في هذا الحاسوب المحمول قدرته في الحفاظ على درجة حرارة منخفضة وتقليل الضوضاء الصادرة عنه، حيث تقل الضوضاء الصادرة عن 40 ديسيبل، أي ما يعادل مستوى الصوت في المكتبة، مع تقديم أعلى أداء للعمليات الحاسوبية والرسومية.

ConceptD 700 محطة العمل للمهام الإبداعية الشاقة

تتميز محطة العمل ConceptD 700 بتصميمها الأنيق، وتعمل بمعالج Intel Xeon E وبطاقة معالجة رسومات NVIDIA Quadro RTX حتى فئة 4000، وذلك لتلبية احتياجات صانعي الأفلام والرسوم المتحركة والمصممين والمهندسين الخاصة بالأداء القوي والمستقر للتصميمات ثلاثية الأبعاد بمساعدة الحاسوب CAD ومهام إنشاء المحتوى ذات المتطلبات العالية.

تعد التهوية الحرارية المثالية أمراً ضرورياً خلال عملية عرض التصاميم ذات الحجم الكبير، حيث تم تزويد محطة العمل ConceptD 700 بثلاثة مراوح تبريد فعالة لسحب الهواء عبر لوحة التهوية الأمامية التي تتميز بنمط من المثلثات، ثم ترسله داخل الجهاز.

وللمساعدة في الحفاظ على ترتيب وأناقة منطقة العمل، توفر محطة العمل شحناً لاسلكياً سريعاً للهواتف الذكية في الجانب العلوي، بالإضافة إلى وحدة لترتيب الأسلاك وحامل لسماعات رأس منبثق يمكن إغلاقه عندما لا يكون قيد الاستخدام.

لضمان تشغيل النظام على النحو الأمثل، يمكنك بسهولة مراقبة استخدام وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات والذاكرة عن طريق واجهة ConceptD Palette، والتي تضم مؤشراً لحالة هذه الأجزاء من أجل التنبيه بالمشاكل التي تتطلب استكشاف الأخطاء وإصلاحها. كما تم تزويد محطة العمل بقفل وإنذار للاختراق يعمل في حالات محاولة السرقة أو الدخول غير المصرح به.

يشار إلى أن محطة العمل ConceptD 700 خضعت لاختبارات موردي البرامج المستقلين الرئيسيين ISV وحصلت على اعتمادهم، وذلك لضمان توافق البرامج والأجهزة واستقرارها واعتماديتها، كما أنها تحمل شعار RTX Studio، فهي تقدم الأداء اللازم الذي يمكن الاعتماد عليه في المهام الإبداعية المتطلبة.