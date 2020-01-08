شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول عصا خشبية ذكية فى العالم لمساعدة الآباء على متابعة طول أطفالهم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة يابانية ناشئة بالتعاون مع أخرى متخصصة فى التصميمات عن أول عصا خشبية ذكية في العالم، والمصممة خصيصا لقياس طول الأطفال، والتى أطلقت عليها اسم Pillar Memory، وتم الإعلان رسميا عنها خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 في لاس فيجاس، فهى عبارة عن عمود خشبي مزود بطبقة رقيقة من مصابيح LED البيضاء وأجهزة استشعار تعمل باللمس.



عصا خشبية ذكية

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يكتب المستخدمون مباشرةً على العمود الخشبى باستخدام الأقلام الرقمية لإنشاء خطوط ناعمة مضاءة باللون الأبيض تسجل طول الطفل، وتتلاشى الخطوط بعد بضع ثوانٍ، لكن يتم تسجيلها في وحدة التخزين السحابية عبر جهاز استقبال يعمل بالواى فاى، يتم تضمينه في صندوق خشبي.

تأتي العصا الذكية مع نظام تخزين يتتبع بيانات الارتفاع ويمكن استخدامه لعدة أشخاص، بحيث يمكن لجميع أفراد الأسرة تتبع نموهم النسبي، كما يمكن للأطفال الصغار أيضًا الرسم مباشرةً على الأعمدة الخشبية باستخدام الأقلام الرقمية، وستختفي العلامات بعد ثوانٍ قليلة من الشعور بالملل، ولكن يمكن أيضًا حفظها في التخزين السحابي واستردادها لاحقًا بشكل رقمي.



العصا الخشبية

تم تطوير الأقلام الرقمية بواسطة شركة التصميمات التى تحمل اسمWacom ، وهي مزودة بثلاثة خانات مختلفة.

تعد Pillar Memory جزءًا من مشروع الشركة اليابانية Mui Lab الأكبر المتمثل في محاولة جعل التكنولوجيا أكثر طبيعية وأقل تدخلاً في الحياة اليومية.

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ترغب الشركة في إنشاء أجهزة مخصصة لـ "تقدير الثراء البشري"، وتعزيز العادات والتقاليد التي غالباً ما تضيع في خضم تقدم التكنولوجيا".

جدير بالذكر كشفت الشركة العام الماضي عن مركز للمنزل الذكي والمزود بقطعة خشب تستخدم نفس تقنية LED غير المزعجة لعرض معلومات الطقس والرسائل النصية الواردة وعرض تذكيرات حول المواعيد القادمة، ويأتي هذا الجهاز أيضًا مع مكبر صوت مدمج وجهاز استقبال واتصال بلوتوث، ويمكن استخدامه كواجهة لمساعد جوجل، كما يمكن استخدامه مع عدد من المنتجات المنزلية الذكية الأخرى.