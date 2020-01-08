تكنولوجيا: سامسونج تصمم روبوت للمساعدة في تحضير الطعام #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت سامسونج في معرض CES2020 أذرع روبوت طاهي أطلقت عليه Cobot. إلا أن هذا الروبوت لا يقوم بتحضير الوجبات من الصفر حيث يعمل كمساعد للمستخدم. يمكن للروبوت تحميل وعرض الوصفات على شاشة قريبة، ليتمكن المستخدم من إعداد الطعام بمساعدة الروبوت.

الوصفة التي عرضت سامسونج كيفية تحضيرها بمساعدة الروبوت كانت بسيطة لعدم إمكانية تشغيل موقد في المعرض، لكن الروبوت استطاع تقطيع قالب من التوفو الناعم وتحريكها في مقلاة بملعقة، ويمكن تشغيل الروبوت بأمر صوتي واحد.

يملك الروبوت 3 أصابع في كلا من ذراعيه الاثنين لمساعدته في تحضير الطعام، تحريك زجاجات الزيت وفتح الخزائن للبحث عن المكونات. وقد تمكن سامسونج من بناء معايير للأمان مناسبة، فعلى سبيل المثال، عند اقتراب يد المستخدم من السكين أثناء التقطيع يتوقف الروبوت.

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يمكن للروبوت الطاهي الاتصال بالأنترنت وتحميل مهارات جديدة، مثل تشغيل ماكينة القهوة. لكن على ما يبدو فأن الروبوت مازال بحاجة للتطوير، إلا أن الفكرة تبدو واعدة.

لا تملك سامسونج ميعاد لإطلاق الروبوت، إلا أن الشركة صرحت إنها صممت هذه الأذرع لتكون في متناول المستهلك العادي.

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