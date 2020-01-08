تكنولوجيا: روبوت PiBo هو المرافق الشخصي المستقبلي #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Circulus الكورية روبوت PiBo ليكون مرافق للأشخاص الذين يعيشون وحدهم. وقد تم تصميم الروبوت ليعمل كمنبه، يعرض حالة الطقس اليومية وآخر الأخبار، تشغيل الموسيقى، التقاط الصور والتذكير بالمواعيد القادمة.

يمكن زيادة وظائف PiBo بسهولة لتشمل تكامل مع نظام الأمان بالمنزل، التعرف على الأصوات والوجوه والمزيد من خلال متجر التطبيقات المخصص. يمكنك أيضًا برمجة وظائفك المفضلة إذا كان لديك المهارات. يمكن التحكم في PiBo من خلال الأوامر الصوتية أو بطاقات فلاش المدمج بها كود QR أو من خلال تطبيق لوحة المعلومات المرافق (متاح لكل من أنظمة iOS وأندرويد).

يصل ارتفاع الروبوت إلى حوالي 30 سم، ويمكن التلويح بأذرعه والتحرك ببطء حول الغرفة. يعمل الروبوت بنظام Circulus OS المخصص من Linux على معالج رباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز. توفر البطارية سعة 3400 مللي أمبير ساعتين من وقت التشغيل، رغم أن ذلك يتطلب 5 ساعات من الشحن. تتيح لك الكاميرا بدقة 5 ميجابكسل المثبتة في فم الروبوت رؤية العالم من حوله.

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تأمل Circulus في إطلاق حملة تمويل جماعي لتقديم منتجها خلال الأشهر المقبلة.

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