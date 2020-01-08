سامسونج تكشف عن Neon، وهو عبارة عن شخصية رقمية مساعدة مع مظهر واقعي

فاطمة أيت طالب - دبي - واحدة من أولى الشخصيات الرقمية المساعدة نذكر Microsoft Clippy، والذي يأتي على شكل مشبك الورق الذي تم تصميمه لمساعدة المستخدمين على التنقل من خلال Microsoft Office. لم يكن بأي شكل من الأشكال شيء مبدعًا، ولكن من الواضح أن ذلك كان في الماضي وليس في هذا اليوم الذي تطورت فيه الكثير من الأشياء.

في الواقع، أعلنت شركة سامسونج مؤخرًا عن Neon، وهو منتج قادم عبارة عن مساعد رقمي ذو مظهر أشبه بالإنسان الحقيقي سيكون بمثابة ” صديقك “. قدمت الشركة مثل هذه الإدعاءات لأنه ليس من المستغرب أن يتساءل الكثيرون عما إذا كان Neon سيكون مساعدًا رقميًا جديدًا أو ربما الوجه الجديد للمساعد الرقمي الحالي Bixby.

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ومع ذلك، أوضحت شركة سامسونج أن Neon ليس مساعدًا رقميًا يستند على الذكاء الإصطناعي ولكنه ببساطة عبارة عن ” صديقك “. يقول الوصف الذي قدمته الشركة : ” Neon، أول إنسان إصطناعي لنا هو هنا الآن. Neon هو كائن إفتراضي تم إنشاؤه حاسوبيًا يبدو وكأنه إنسان حقيقي، مع القدرة على إظهار العواطف والذكاء “.

لسوء الحظ، على الرغم من كل هذه الضجة المحيطة بـ Neon، فقد ظلت شركة سامسونج تلتزم الصمت بشأن التفاصيل الأخرى. حتى الموقع يشير إلى أن الصور المستخدمة هي ببساطة ” تمثيلية ” ولا تمثل ما سيبدو عليه Neon بالفعل، لذلك من حيث التصميم والوظائف، ليست لدينا أي فكرة عما يمكن توقعه. نفترض أنه ليس أمامنا خيار سوى الإنتظار حتى نحصل على المزيد من التفاصيل في المستقبل.