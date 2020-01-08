تسريبات جديدة ” تؤكد ” لنا تصميم الهاتف Google Pixel 4a القادم من جوجل

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل بضعة أيام، حصلنا على مجموعة من الصور الحاسوبية التي تستعرض لنا كيف سيبدو تصميم الهاتف Google Pixel 4a القادم من شركة جوجل، واليوم نحن هنا مع صور لأغطية واقية مصممة خصيصًا لهذا الهاتف، وهي الصور التي تتماشى تمامًا مع الصور الحاسوبية التي تم تسريبها في الفترة الماضية.

ووفقًا لهذه الصور، فيبدو أن الهاتف Google Pixel 4a لن يختلف كثيرًا من حيث التصميم عن الهاتف Google Pixel 4 الحالي، على الرغم من أنه سيأتي ببعض التغييرات الهامة مثل إمتلاكه لثقب في الركن الأيسر العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، وكاميرا واحدة في الوحدة المربعة الشكل الموجودة في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية، فضلا عن الإحتفاظ بمنفذ السماعات 3.5mm.

وعلاوة على ذلك، تكشف لنا هذه التسريبات أيضًا أن الهاتف Google Pixel 4a سيضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا الهاتف سيأتي كذلك على الأرجح بشكل مسبق مع نظام Android 10. عمومًا، يرجى التعامل مع هذه التسريبات بأقل قدر من الحماسة، ولكن في حالة إحتفظت شركة جوجل بعاداتها القديمة، فمن المرجح أن يتم إطلاق الهاتف Google Pixel 4a في النصف الأول من العام 2020.