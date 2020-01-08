شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق أول قطار ذكى بالعالم استعدادا لأولمبياد بكين 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الصين عن أول قطار ذكى فى العالم، وذلك ضمن استعدادات بكين لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى 2022، وأفادت شبكة "سى أن أن" الأميركية، الأربعاء، بأن القطار الجديد بدأ بالفعل رحلاته فى أواخر ديسمبر الماضى فى الصين، إذ يربط القطار الذكى بكين بمدينة تشانججياكو التى تقع شمال غربها، ومن المقرر أن تستضيف هذه المدينة الألعاب الأولمبية الشتوية بعد عامين، حسب سكاى نيوز.

وينطلق القطار الجديد فى رحلاته بلا سائق، وتبلغ سرعته القصوى 350 كيلومترا فى الساعة، ويتوقف فى 10 محطات.

ويقلص القطار الذى وصف بـ"الرصاصة" الوقت اللازم للسفر بين المدينتين من 3 ساعات إلى 47 دقيقة فقط، ويربط أيضا بين بكين ومدينة يانتشينج.

ويعتبر القطار الذكى جزءا من خط التوسع التى تنفذها الصين فى السكك الحديدية فى أرجاء البلاد، وهو جزء من سكة حديدية ذكية وواسعة.

واستغرقت عملية بناء السكة الحديدية المخصصة للقطار الذكى أربع سنوات، وتفيد "سى أن أن" بأن أول رحلة من القطار الذكى انطلقت فى 30 ديسمبر الماضى بين بكين إلى تايزيشينغ على الطريق بين العاصمة وتشانغجياكو.

وجهزت الصين 30 قطارا ذكيا فائق السرعة على السكة المحددة، بدأت 6 منها العمل بالفعل.

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وتتراوح التذاكر بين 11 و 33 دولارا على القطارات الذكية، ويجب على الراغبين فى السفر عبره حجز التذاكر قبل يومين على الأقل من موعد الرحلة.

وتطلق الصين على القطار وصف الذكى، لأن عرباته مجهزة بخدمات الجيل الخامس "5 جي" وحساسات تجمع المعلومات بشأن الرحلة، وتتبع أى مشكلات تقنية.

شدد الرئيس الصينى شي جين بينج، على أهمية خط السكة الحديد فائق السرعة الذى يربط بين بكين وتشانجياكو، وهما المدينتان اللتان تتشاركان فى استضافة أولمبياد بكين، والذى دخل مرحلة التشغيل اليوم الإثنين.

قال بينج، إن افتتاح خط السكة الحديد يمثل تقدما جديدا في التجهيزات للأولمبياد الشتوية، وحث على المضى قدما على نحو عالى المستوى وعالى الجودة بالأعمال ذات الصلة، بحسب وكالة "شينخوا"