الأرصاد توضح موعد إنتهاء موجة الصقيع وتحسن الأحوال الجوية





تشهد مختلف محافظات مصر، موجة من الصقيع الشديد وسقوط أمطار ورياحا مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، وأيضا يتكون الصقيع ليلا على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت هئية الأرصاد الجوية، أن محافظات مصر تشهد خلال هذا الأسبوع، موجة صقيع شديدة، حيث تصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى تحت الصفر.

وشرح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد لـ "الوطن"، أن حالة عدم الاستقرار مستمرة حتى نهاية الأسبوع، وتبدأ الأجواء تتحسن مع هدوء الرياح بداية من السبت المقبل.

ونصح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة الشتوية، حيث يعد شهر يناير من أكثر الشهور بردا في فصل الشتاء قائلا: "الرياح هتهدى من يوم السبت فالناس هتحس بتحسن، والصقيع بيكون في فترات الليل لكن الصبح ستزيد فترة سطوع أشعة الشمس وتقل كميات السحب فالجو سيميل للبرودة فقط".

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم، الأربعاء، طقس غير مستقر، وتنشط الرياح الغربية على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الرياح تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ما تزيد من الإحساس ببرودة الطقس، فضلًا عن تكوّن الصقيع ليلًا في وسط سيناء وشمال الصعيد، إضافة إلى سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تكون غزيرة ورعدية أحيانًا تمتد خفيفة إلى القاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فستكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.