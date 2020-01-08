أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس.. وتعلن موعد انتهاء الموجة السيئة (بيان)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد، أن طقس الخميس 9 يناير، يشهد نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وشهدت البلاد الساعات الماضية أمطارا غزيرة، فضلا عن انخفضاض درجات الحرارة، والرياح والأتربة على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "يتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد، كما تتساقط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، وتكون غزيرة ورعدية أحيانا تمتد خفيفة إلى متوسطة للقاهرة ومناطق من شمال الصعيد".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

موجة سيئة

وكانت الأرصاد قد أعلنت عن تعرض البلاد لموجة طقس سيئة من الإثنين وحتى الجمعة، يتخللها أمطارا غزيرة ورياح وأتربة.

وقالت الأرصاد في بيان رسمي، إن البلاد تشهد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، تصل لحد العاصفة على بعض المناطق الصحراوية والمكشوفة؛ ما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركه الملاحة البحرية بالبحرين الأحمر والمتوسط.

وذكرت الهيئة، أنه من المتوقع أن تسقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية فيما تكون متوسطة الشدة على مناطق من الوجه البحري، بداية من الثلاثاء، وتمتد الأربعاء إلى سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، على معظم الأنحاء، لتكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 3 -4 درجات مئوية والطقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، يصل لحد الصقيع في وسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توقع الخبراء، أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى؛ ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، ويزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس، ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، الخميس، على محافظات ومدن مصر:

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القاهرة الكبرى، فالعظمى هي 15 والصغرى 8

الوجه البحري 14 للعظمى والصغرى 8

السواحل الشمالية الغربية 15 للعظمى و10 للصغرى

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 16 والصغرى 12

جنوب سيناء والغردقة تكون 19 للعظمى و10 للصغرى

شمال الصعيد تكون للعظمى 15 والصغرى 4،

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 17 للعظمى والصغرى 7 درجات.

موعد تحسن الطقس

من جانبه، قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية ستشهد تحسنا نسبيا من السبت المقبل.

وأكد شاهين، في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة تتعاظم على القاهرة وتمتد إلى مناطق من شمال الصعيد، بدءا من مساء الأربعاء، مع وجود نشاط للرياح محمله بالرمال والأتربة،على الطرق المكشوفة والصحراوية.

وتوقع مدير مركز التحاليل، انتهاء موجة عدم استقرار الأحوال الجوية السبت المقبل، حيث تقل فرص سقوط الأمطار، وتهدأ سرعة الرياح.