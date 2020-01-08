تكنولوجيا: #CES2020 سوني مازالت تحاول تطوير صوت 360 Reality

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عرضت سوني في معرض CES العام الماضي تقنية صوت جديدة، والتي كان من المتوقع أن تكون تكنولوجيا الصوت المستقبلية. لكن حتى الآن لم تقدم الشركة هذه التقنية إلا في السماعات باستخدام التطبيق المرافق الخاص بالشركة، من خلال أداة معايرة الأذن موجودة بالكاميرا، ولم تعلن الشركة عن مكبرات صوت، ولم تضيف الميزة لأي من أجهزتها.

وقد أعلنت الشركة الآن عن محتوى صوت 360 Reality، إلا أنه من غير المعروف متى سيكون متوفر. وتملك سوني علامتها التجارية الخاصة للتسجيل، لذا فهي تملك مكتبتها الخاصة للموسيقى لاستخدامها. بالإضافة لذلك فقد تفاوضت الشركة على صفقات مع Amazon Music وTidal وDeezer وغيرها من الخدمات التي تقدم مستويات عالية الدقة. لا يزال حجم المحتوى المتاح محدود، حيث كان هناك 1000 أغنية فقط عند إطلاق التقنية في الخريف الماضي.

تشتمل أحدث العروض التوضيحية التي قدمتها الشركة لمحتوى الصوت 360 Reality على عرض للمغنية أليسيا كيز على مكبرات Soundbar. وفي الوقت الحالي، مازال هذا التكامل هو مجرد عرض توضيحي، ويوضح موظفي الشركة أنه لا يوجد معلومات عن ميعاد التوافر للمستهلك.

قامت سوني أيضًا بتصميم نموذج أولي لمكبرات الصوت اللاسلكية، وأكد ممثلو الشركة أنها مجرد نسخة تجريبية، ولا توجد حاليًا أي خطط لبيعها وهو ما حدث مع النموذج الأولي الذي رأيناه في العام الماضي. النموذج الجديد يأتي بتصميم مختلف، ويبدو كنسخة محسنة من مكبر صوت Echo Studio. تم إزالة مكبرات الصوت التوجيهية التي كانت موجودة في الجزء العلوي بنموذج 2019، ولكن الصوت بنفس جودة.

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وحتى الآن فأن سوني قد قدمت نموذجين تجريبيين، واللذان يتميزان بصوت رائع وتصميم أفضل من العديد من مكبرات صوت WiFi الموجودة. لكن حتى الآن لم تقدم الشركة مكبر صوت خاص بها لنظام الصوت 360 Reality.

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