تكنولوجيا: صندوق القمامة الذكي Sepura يحول بقايا طعامك لسماد #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تحويل الطعام لسماد هو طريقة ممتازة لمقاومة تغير المناخ وخفض الضغط على مكبات القمامة المحلية. وسابقًا كان الأمر يتطلب مجهود، أما الآن فكل ما عليك فعله هو وضع بقايا طعامك في صندوق القمامة Sepura الذي يتم تركيبة تحت حوض المطبخ.

في حين تقوم صناديق التخلص من القمامة التقليدية بطحن الطعام لقطع صغيرة، يقوم صندوق Sepura بفصل السوائل عن باقي الأشياء ليقدم سماد خالي من الروائح والذي يمكن استخدامه في الحديقة. بالإضافة إلى أنه ليس هناك حاجة للقلق من أن تقوم القطع الصلبة بكسر الشفرات، وكل ما عليك فعلة هو رمي بقايا الطعام في الحوض ليتم نقلها للصندوق.

تركيب الصندوق سهل، حيث يتم توصيل الجهاز الفاصل في الجزء السفلي من حوض المطبخ وربط أنبوب التصريف في جانب وصندوق التجميع في الجانب الآخر. يمكن استخدام غطاء صندوق التجميع كفلتر كربون حتى لا تشتم رائحة أي شيء حتى يتم ملء الصندوق. لن يكون هناك حاجة لإزالة الغطاء حتى يكون الصندوق جاهز للتفريغ، بفضل وجود 4 مصابيح LED تُضيء أثناء ملؤها.

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من المفترض أن يتم طرح صندوق Sepura هذا الخريف بسعر 340 دولار.

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