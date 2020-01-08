كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| قيادة دراجة على سطح الماء أضحى ممكنا تم عرض هذه الدراجة في معرض الالكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، ويقدر سعرها بنحو 6700 يورو. الفيديو التالي لموقع يورو نيوز يسلط الضوء على هذه الدراجة.

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