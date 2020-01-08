كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن سامسونغ تنافس إل جي في إنتاج ثلاجات ذكية

عرضت كل من سامسونغ وإل جي أحدث منتجاتهما في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، ومن بينها ثلاجات ذكية تقترح وصفات طعام وفقاً لمحتويات الثلاجة.

وتستخدم الثلاجات الذكية تقنية محدّثة للذكاء الاصطناعي، لا تتعرف فقط على الطعام الموجود في الداخل وترسل تحديثات للهواتف الذكية، ولكنها تقوم أيضاً بوضع اقتراحات بشأن الوجبات بناءً على المكونات المتاحة.

وتعني التحديثات، أن مستخدمي ثلاجات سامسونغ وإل جي سيحصلون على المساعدة، للتخطط للوجبات التي يتم إعدادها خلال الأسبوع.

وهذه التقنية هي خطوة أخرى نحو المطبخ المؤتمت بالكامل في المستقبل، حيث لا يضطر المستخدمون حتى للتفكير في الوجبات، لأن الآلات تفعل كل شيء نيابة عنهم، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتستخدم ثلاجات الجيل الجديد من سامسونغ كاميرات محسنة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمسح محتويات الثلاجة، وتوفر ميزة “كويك بلان” وصفات موصى بها لمدة أسبوع بنقرة واحدة فقط.

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وإذا كنت تفتقر إلى المكونات اللازمة للطهي، ترسل الثلاجة للمستخدمين قائمة تسوق بالمكونات التي سيحتاجونها.

وفي الوقت نفسه، عرضت إل جي ثلاجتين جديدتين مزودتين بلوحة زجاجية شفافة تعمل كشاشة رقمية، كما توفر ميزة “إنستا فيو ثينك” ميزة تشبه إلى حد كبير ما تقدمه ثلاجة سامسونغ، من خلال اقتراح وصفات طعام بناء على المكونات المتاحة.

كما تقوم ثلاجات إل جي أيضاً بإجراء مراجعة لمحتويات الثلاجة، وترسل إشعارات بالمكونات الناقصة، مع مقترحات بالمتاجر المحلية التي يمكن التسوق منها.