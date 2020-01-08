كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ابتكارات حمّام المستقبل في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية بلاس فيغاس

انطلق معرض المنتجات الاستهلاكية اليوم في لاس فيغاس مع العديد من المنتجات التكنولوجية في شتى المجالات.

ومن أبرز معروضات هذا العام، رؤية متكاملة لحمّام المستقبل، يضم العديد من الأدوات التي تحول تجربة استخدام الحمام إلى تجربة من الخيال العلمي.

ويتضمن الحمّام المستقبلي هذه المنتجات، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:

نظام بيرسو الذكي للعناية بالبشرة من لوريال

مع أحدث منتجاتها، تقدم لوريال نظام بيرسو المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهو متصل بالهاتف المحمول للمستخدم، حيث يقوم بالتقاط صورة للوجه ليتم تحليلها، للتعرف على مشاكل البشرة مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع الداكنة والبثور.

وبعد أخذ الظروف الجوية المحيطة كالحرارة والرطوبة ومؤشر الأشعة فوق البنفسجية، يقوم النظام بتوجيه إنتاج كريمات وأمصال خاصة مناسبة للبشرة.

مرآة تحليل العناية بالبشرة من مختبرات لولو لاب هوم

تقدم شركة لول لاب هوم الكورية مرآة سحرية تقوم بعمل مشابه لنظام بيرسو، وتعتمد أيضاً على الذكاء الاصطناعي للتعرف على احتياجات البشرة، عبر التقاط الصور وتحليلها، ثم تقديم حلول مناسبة للعناية بالبشرة.

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المرحاض الذكي نومي 2.0 من كوهلر

كشفت شركة كوهلر التي تتخذ من ولاية ويسكونسن الأمريكية عن مرحاضها الذكي الأكثر تطوراً حتى الآن. وبفضل المقعد المُدفأ ومكبرات الصوت المدمجة والأضواء المحيطة الملونة، فإن مرحاض 2.0 يتيح للمستخدمين تخصيص تجربة مرحاضهم بالكامل.

و يفتح المرحاض غطاءه تلقائياً عندما تقترب منه، ويغلق ويقوم برش الماء عندما تبتعد عنه، كما أنه ينير مصباحاً خاصاً إذا اقتربت منه في الظلام.

رأس الدوش الذكي من كوهلر

منتج آخر من شركة كوهلر يتيح تشغيل الموسيقى والاستماع إلى الراديو أثناء الاستحمام، كما يوفر إمكانية التحكم في تدفق المياه ودرجة الحرارة واستخدام أوامر المساعد الصوتي ألكسا.

جهاز رول بوت من شارمن

عند نفاذ ورق التواليت يساعد هذا الجهاز على حل المشكلة، فباستخدام هاتفك الذكي، يمكنك أن تطلب من الجهاز أن يحضر لك لفة ورق تواليت إضافية دون أن تتحرك من مكانك.

جهاز غو لابس في آي بي

ابتكار آخر من شركة شارمن، يستخدم في مواقع المهرجانات والاحتفالات، وهو عبارة عن مرحاض مزود بسماعات واقع افتراضي مدمجة، ويسمح للمستخدمين بمتابعة الحدث وعدم تفويت أي لحظة منه وهم في المرحاض.

حصيرة ماتيو الذكية

حصيرة أنيقة مع ميزان مدمج بداخلها يوفر تجربة مريحة لقياس الوزن في الحمام بدقة عالية، كما تعمل على تحديد المستخدمين المختلفين من خلال آثار أقدامهم وإنشاء خرائط حرارية لأجسامهم.