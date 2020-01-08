تكنولوجيا: #CES2020 نينتندو تبيع قلم لجهاز Switch

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد 3 أعوام من إطلاق وحدة Switch، ستقوم نينتندو ببيع قلم إلكتروني لوحدة التحكم، إلا أن القلم لن يكون متاح على نطاق واسع.

سيتم طرح القلم الإلكتروني في 3 فبراير بسعر 9 دولار، وهو متوافق مع عدد من الألعاب مثل Dr Kawashima’s Brain Training لأجهزة نينتندو وSuper Mario Maker2، إلا أنه لن يعمل مع الجهاز عند وجودة في القاعدة.

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،نظمة نينتندو السابقة مثل Nintendo 3DS وWii U تأتي مع قلم خاص بها في علبة الجهاز، أما جهاز Switch فقد تم توفير قلم شبيه سابقًا ولكن مع عروض معينة. على الرغم من أن معظم ألعاب Switch تعمل بشكل جيد بدون القلم إلا أنه يُسهل التنقل في الألعاب مثل Mario Maker في الوضع المحمول لوحدة التحكم.

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