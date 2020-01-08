شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت ورق التواليت وفرشاة ذكية لإزالة الجير.. أبرز الابتكارات بمعرض CES 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك العديد من الابتكارات هذا العام فى معرض CES 2020 السنوى، ولعل من أبرزها روبوت يمكن أن يجلب لك فى الحمام ورق التواليت، وخدمات لتتبع كبار السن عن بعد، وكذلك فرشاة معالجة لجير الأسنان، من بين التقنيات التي عرضت هذا الأسبوع في المعرض بلاس فيجاس، ويمكنك الاطلاع هنا على كل ما تحتاج معرفته عن CES أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعد هذا المؤتمر السنوي للتكنولوجيا مكانًا مناسبًا للعلامات التجارية الكبرى والشركات الناشئة على حد سواء للكشف عن منتجاتها وخدماتها للعام المقبل، على الرغم من أن الشركات الكبرى مثل أبل وجوجل ومايكروسوفت تعقد عادة أحداث إعلانات خاصة بها، ويفتتح المعرض رسمياً اليوم الثلاثاء بعد يومين من معاينات وسائل الإعلام.



ورق التواليت روبوت يحضر لك أوراق التواليت

هو روبوت ذو عجلتين يمكنه جلب لفافة جديدة، ويبلغ طوله حوالي 6 بوصات، له وجه دب مثل الرسوم المتحركة، وقالت شركة Procter & Gamble، التي تمتلك روبوت Charmin، إن الروبوت لن يكون للبيع وكان مجرد مثال على ما هو ممكن قريبا.

ويعمل الروبوت على جلب أوراق التواليت عندما تدخل الحمام، وتجد أنه لا يوجد به ما تريد، فقط من خلال استدعائه عبر هاتفك الذكى.

فرشاة معالجة لجير الأسنان

كما تضيء فرشاة الأسنان باللون الأزرق عند اكتشاف الجير ثم تتحول إلى اللون الأبيض عند التخلص منه، كما تتصل بالهاتف الذكي عبر اتصال البلوتوث.

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جهاز تسرب الماء أجهزة استشعار جديدة توقف تسرب المياه أجهزة استشعار جديدة توقف تسرب المياه

يمكنك حاليا عبر جهاز TEARDROP أن تنقذ منزلك قبل أن يتدمر من تسرب المياه، حيث يتصل بخطوط المياه الخاصة بالمنازل واستخدام المسار.

وإذا شعرت الأنظمة بأن كمية أكبر من المياه تتدفق عبر الأنابيب، فإنها ترسل تنبيهًا من خلال تطبيقاتها، وإذا بدأ الأمر فى الزيادة عن الحد الطبيعي فإن الشاشات ستغلق المياه تلقائيًا.



أدوات لتتبع حركات الأشخاص المسنين وسقوطهم أدوات لتتبع حركات الأشخاص المسنين وسقوطهم تبدأ الشركات الناشئة فى تطوير طريقة لمراقبة كبار السن عن بعد، وتستطيع المستشعرات الجديدة أن تمكن الشخص من معرفة ما إذا كان أحد أفراد أسرته قد تحرك وتناول الطعام أم لا.

وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي تتوقع فيه حكومة الولايات المتحدة أن يزيد عدد البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا عن عدد الأطفال لأول مرة بحلول عام 2034.

تعمل مستشعرات Caregiver على تتبع كبار السن من خلال اكتشاف الحركة، كما أن المنتج يمكنه أيضًا معرفة ما إذا كان شخص ما قد تبول بواسطة قياس الرطوبة.

كما أن هناك جهاز معصم يمكنه اكتشاف السقوط وتنبيه مقدمي الرعاية، ويتتبع أيضًا مقدار تحرك الشخص وما الغرف التي يقضيها معظم وقته فيها.