كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت أحدث الأحذية الرياضية الذكية في مؤتمر CES، والذي جاء بعنوان Nurvv Run، مع عدد 32 مستشعر، كما يقترن بتطبيق على الهاتف الذكي يعمل على دفع مقترحات للمستخدم للتدريب، كما يتضمن الحذاء الرياضي نظام تتبع GPS، ويأتي بسعر 300 دولار.
ينطلق حذاء Nurvv Run الرياضي بتقنية متطورة تعمل على دعم المستخدم لتحسين آداء تدريباته لتفادي السقوط أو الإصابة أثناء التدريب، كما يعمل الحذاء الرياضي الذكي على عرض إحصائيات للمستخدم عبر تطبيق الهاتف، والتي تكشف عن تفاصيل دقيقة حول وتيرة خطوات المستخدم، وطول الخطوات التي يقطعها بالحذاء الرياضي، مع تفاصيل سرعة المستخدم في التدريبات.
كما يأتي نظام حذاء Nurvv Run الرياضي الذكي بميزة إعلام المستخدم لوقت تخفيف التدريبات الرياضية، لتفادي حدوث مشاكل أو سقوط المستخدم نتيجة للإجهاد في ممارسة التمارين الرياضية أو الركض،
ومن المقرر أن تبدأ الشركة في تلقي طلبات الحجز المسبق لحذاء Nurvv Run الرياضي بدءاً من اليوم، على أن يتوفر الحذاء الرياضي الذكي بعدد 6 قياسات مع سعر 300 دولار، كما يبدأ الشحن في 20 من يناير، أيضاً يتوفر تطبيق الحذاء الرياضي على كلاً من منصتي الأندوريد وiOS.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: Nurvv تكشف عن حذاء رياضي ذكي يدعم المستخدم بمقترحات للتدريب #CES2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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