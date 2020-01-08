كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق برمجيات HomeCare Pro من TP-Link اليوم لدعم معايير أعلى لحماية الأجهزة الذكية المتصلة بشبكات الإنترنت من المقابس إلى الشاشات الذكية، إلى جانب أجهزة البيت الذكي التي تعتمد على الإتصال بشبكة الإنترنت.
تأتي أنظمة HomeCare Pro لتدعم تأمين الأجهزة المتصلة بشبكات الإنترنت، حيث تدعم إتصال آمن مع تحكم أعلى كفاءة في الشبكات.
وتتميز برمجيات HomeCare Pro بنمط scene الجديد الذي يتيح قطع إتصال Wi-Fi على مجموعة من الأجهزة في نفس الوقت، ومن المقرر أن تتوفر برمجيات HomeCare Pro بإشتراك شهري بقيمة 6 دولارات، أو إشتراك سنوي بقيمة 55 دولار، أيضاً من المقرر أن تقدم TP-Link إصدار تجريبي من برمجيات HomeCare Pro على أجهزة راوتر Wi-Fi 6 التي تنطلق في نهاية الربع الأول من 2020.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: TP-Link تعلن عن برمجيات HomeCare Pro التي تأتي لدعم معايير حماية أعلى #CES2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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