هيئة "الأرصاد" تحذر المواطنين : موجة برد شديدة وسقوط أمطار على القاهرة والوجه البحري

أكد الدكتور "محمود شاهين" مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد،أن البلاد تتعرض لموجة برد شديدة و انخفاض في درجات الحرارة .

وتابع "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر فضائية "الحياة" : درجات الحرارة تصل إلى أقل من 5 درجات في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من النهار، بشمال الصعيد وبني سويف، المنيا، أسيوط، وسط سيناء، والوادي الجديد.

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وأشار الي أن الأمطار مستمرة حتى يوم الجمعة المقبل مع نشاط الرياح والرمال والأتربة مما يزيد إحساس بالبرودة.