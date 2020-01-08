أكد الدكتور "محمود شاهين" مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد،أن البلاد تتعرض لموجة برد شديدة و انخفاض في درجات الحرارة .
وتابع "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر فضائية "الحياة" : درجات الحرارة تصل إلى أقل من 5 درجات في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من النهار، بشمال الصعيد وبني سويف، المنيا، أسيوط، وسط سيناء، والوادي الجديد.
وأشار الي أن الأمطار مستمرة حتى يوم الجمعة المقبل مع نشاط الرياح والرمال والأتربة مما يزيد إحساس بالبرودة.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة "الأرصاد" تحذر المواطنين : موجة برد شديدة وسقوط أمطار على القاهرة والوجه البحري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.