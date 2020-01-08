شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيارة إطفاء مصغرة تعمل بالبطارية للتنقل فى المساحات الضيقة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020، الذى انطلق رسميا يوم الثلاثاء بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، تم الكشف عن سيارة إطفاء مصغرة تعمل بالبطارية، والتى يمكنها نقل نفس المعدات التى تحملها سيارة الإطفاء كاملة الحجم بجزء بسيط من التكلفة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، لا تعد الشاحنة اقتصادية وصديقة للبيئة من شاحنات الإطفاء الأكبر فقط، ولكن حجمها يجعلها مثالية للتنقل فى المساحات الضيقة والمغلقة.

تعتبر سيارة ABLE الصغيرة للاستجابة للحرائق (FRV) نتاج تعاون بين Panasonic وشركة تروبوس موتورز للسيارات الكهربائية ومقرها الولايات المتحدة، وتم تجهيز الجزء الخلفى من الشاحنة مع وحدة خزان مياه سعة 125 جالون ومضخة إسفنجية سعة 5 جالون.

ويبلغ طول السيارة حوالى 6.5 قدمًا وعرضها 4.5 قدمًا وطولها 12.5 قدمًا (أو 2.0 × 1.4 × 3.8 مترًا)، ووفقا للمصممين، تعد الشاحنة جاهزة للعمل فى المساحات الكبيرة أو الصغيرة، فى الداخل أو الخارج، وستكون مثالية للاستخدام فى "المناطق الحضرية الضيقة".

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حجم سيارة الاطفاء

وكتبت تروبوس موتورز على موقعها على شبكة الإنترنت، تستخدم ABLE FRV للخدمة الشاقة الأداء المتفوق وقدرة الحمولة الكبيرة للمنصة لتمكين طاقم الطوارئ من الاستجابة السريعة والآمنة للمعدات والأدوات المؤكدة.

وأضافت الشركة أن الشاحنة تنتج انبعاثات أقل بكثير من الشاحنة التى تعمل بالغاز، كما أنها أكثر أمانًا لتشغيلها فى الداخل من خلال مجموعة قيادة خالية من الانبعاثات، ومضخة مياه تعمل بالغاز قياسية فى الصناعة.



سيارة اطفاء

صرّح متحدث باسم باناسونيك لموقع MailOnline بأن "باناسونيك تعمل على تطوير مركبات المرافق الكهربائية المدمجة عالية الكفاءة (eCUVs) من خلال التعاون مع Tropos Motors، لإنتاج الشاحنات منخفضة السرعة، التى تعمل بالكهرباء، وتتيح مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، وتلبى احتياجات الشركات والهيئات الحكومية بقدرات شاحنة أكبر فى حزمة أصغر".