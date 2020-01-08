شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البيت الأبيض يحذر من المبالغة فى تنظيم الذكاء الاصطناعى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لوكالة رويترز عن اقتراح البيت الأبيض 10 مبادئ يجب على الوكالات الفيدرالية أخذها فى الاعتبارعند وضع القوانين والقواعد اللازمة لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى القطاع الخاص، إذ تشدد هذه المبادئ التوجيهية على الحد من "التداخل" التنظيمى وتشجيع أوروبا والحلفاء الآخرين على "تجنب نماذج القتل الابتكارية الثقيلة".

يجب أن يهدف أى تنظيم تضعه الوكالات إلى تشجيع الإنصاف وعدم التمييز والانفتاح والشفافية والسلامة والأمن ، كما يقول مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا (OSTP)، لكن إدخال أى قواعد جديدة يجب أن يسبقه أيضًا "تقييم المخاطر وتحليلات التكلفة والفوائد" ، ويجب أن يتضمن "أدلة علمية وردود فعل من الجمهور الأمريكي".

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كما حث OSTP الدول الأخرى على أن تحذو حذوها، وهو احتمال غير مؤكد فى الوقت الذى تبحث فيه هيئات دولية كبرى مثل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) ، ومجموعة السبع، والاتحاد الأوروبى عن مزيد من التنظيم للذكاء الاصطناعى.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، تكلف هذه الاقتراحات والإرشادات الوكالات الفيدرالية بالتركيز على إنشاء أطر مرنة بدلاً من التنظيم الواحد الذى يناسب الجميع، وسيعلن مايكل كراتسيوس، كبير مسؤولى التكنولوجيا فى الولايات المتحدة، هذه المبادئ رسميا فى مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين يوم الأربعاء، إذ قال مسؤول فى الإدارة فى اتصال مع الصحافيين أمس إن الولايات المتحدة كانت تبالغ بالفعل فى تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعى على "مستوى الولايات والمستوى المحلي".

ليست هذه هى المرة الأولى التى تتخذ فيها إدارة ترامب خطوات لتنظيم الذكاء الاصطناعى، فإن الأمر التنفيذى الصادر عن الرئيس ترامب "American AI Initiative"، والذى صدر العام الماضى، دفع الوكالات الفيدرالية إلى إعطاء الأولوية للذكاء الاصطناعى، فبينما تجد التكنولوجيا طريقها إلى المزيد من التطبيقات، هناك مخاوف أخلاقية متزايدة حول الخصوصية والأمن السيبرانى والتحيزات.