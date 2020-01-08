شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحذر: إنهاء الدعم عن ويندوز 7 الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أنه واحد من أنظمة تشغيل الكمبيوتر الاكثر انتشارا، إلا أن مايكروسوفت أعلنت أن دعم ويندوز 7 سينتهى الأسبوع المقبل، ويعنى هذا التغيير، الذى سيتم تطبيقه ابتداء من 14 يناير الجارى أن أى شخص لا يزال يستخدم ويندوز 7 لن يتلقى بعد ذلك الدعم الفنى أو تحديثات البرامج أو تحديثات الأمان والإصلاحات.

وقالت مايكروسوفت: "بعد 10 سنوات، ينتهى دعم ويندوز 7 فى 14 يناير 2020، بينما يمكنك الاستمرار فى استخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك الذى يعمل بنظام ويندوز 7، دون استمرار تحديثات البرامج والأمان، سيكون فى خطر أكبر بالنسبة للفيروسات والبرامج الضارة."

تنصح مايكروسوفت أن أفضل طريقة للمستخدمين للحفاظ على أمانهم هى الترقية إلى ويندوز 10، فنظام التشغيل الحديث هذا هو أكثر أنظمة ويندوز أمانًا على الإطلاق، مع توفير أمان شامل يغطى مكافحة الفيروسات وجدار الحماية وحماية الإنترنت والمزيد، وهذا يعنى وجود المزيد من ميزات الأمان وشاشات لوحة القيادة والتحديثات المستمرة للمساعدة فى الحماية من التهديدات المستقبلية.

ومع ذلك ، فإن ويندوز 10 ليس رخيصًا تمامًا، حيث يكلف الإصدار المنزلى 119.99 جنيهًا إسترلينيًا، بينما يكلف Windows 10 Pro نحو 219.99 جنيهًا إسترلينيًا.

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والأكثر من ذلك، أضافت مايكروسوفت أنه على الرغم من إمكانية تثبيت Windows 10 على الأجهزة القديمة، إلا أنه "غير مستحسن"، بدلاً من ذلك، تقترح الشركة الأمريكية أن يشترى العملاء الذين لديهم جهاز كمبيوتر أو لاب توب عمره أكثر من ثلاث سنوات جهاز جديد.

وأوضحت مايكروسوفت: "إن أفضل طريقة لتجربة ويندوز 10 هى على جهاز كمبيوتر شخصى جديد، فأجهزة الكمبيوتر الحديثة ليست سريعة فقط بفضل محركات الأقراص الصلبة، إلا أنها متينة مع البطاريات التى تدوم لفترة أطول، ومتوسط ​​سعر جهاز كمبيوتر كبير أقل بكثير مما كان عليه قبل 5-10 سنوات. "