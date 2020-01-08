تكنولوجيا: لامبورغيني تدعم سيارتها الرياضية Huracán EVO بمساعد Alexa الرقمي #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لامبورغيني عن دعم سيارتها الرياضية Huracán EVO بمساعد Alexa الرقمي الذي يدعم المستخدم في لوحة القيادة الحاصة بالسيارة من خلال التحكم الصوتي في نظام السيارة الرياضية.

تتخطى مهام مساعد Alexa الرقمي في سيارة Huracán EVO الرياضية المهام التقليدية التي عرفت سابقاٌ من تشغيل الموسيقى في لوحة التحكم، أو دعم المستخدم ببعض المعلومات التي يحتاج إليها، حيث يأتي مساعد Alexa الرقمي في السيارة ليدعم تنفيذ مهام أكثر من خلال التحكم الصوتي.

تحرص شركة أمازون على تطوير وتحديث منصة مساعدها الرقمي Alexa في السيارات بشكل خاص على مدار السنوات الماضية، حيث تقدم الشركة محول Echo Auto الذي يدعم تحديث مساعدها الرقمي في السيارات.

واليوم يأتي دعم مساعد Alexa الرقمي لسيارة Huracán EVO الرياضية ليتيح التحكم في الكثير من المهام في السيارة من خلال الأوامر الصوتية، حيث يمكن لقائد السيارة أن يتحكم في تهيئة التهوية وتدفئة المقاعد والإضاءة الداخلية للسيارة من خلال الأوامر الصوتية.

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كما يدعم Alexa نظام القيادة الذاتي في سيارة Huracán EVO، الذي يعمل على ضبط قيادة السيارة ديناميكياً في الإطارات الأربعة للسيارة، كما يأتي Alexa أيضاً في سيارة الدفع الرباعي Huracán EVO التي أعلن عنها خلال هذا الشهر، وتنطلق في ربيع 2020.

من جانب أخر يدعم مساعد Alexa السيارات في إدارة مميزات التنقل والإتصال من بين مميزات أخرى في السيارات، لدعم المستخدم في التركيز الكامل على الطريق أثناء القيادة.

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