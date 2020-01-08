تكنولوجيا: Razer تقدم حاسب Tomahawk المكتبي بتصميم modular مصغر لدعم الألعاب #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Razer في معرض CES اليوم عن جهاز حاسب مكتبي مصغر ومخصص للألعاب يعرف بTomahawk ويأتي بتصميم مودلر، يرتكز على تصميم إنتل لأجهزة الحاسب المصغرة في NUC.

كانت شركة إنتل قد قدمت رؤية جديدة في تصميم أجهزة الحاسب المكتبي المصغر في NUC 9 Extreme، والذي يضم معالج إنتل Core i9، مع كرت شاشة بحجم كامل، كما جاء بآداء مميز دفع Razer لتطوير إصدارها الخاص في جهاز حاسب مكتبي مودلر بآداء مرتفع ويعرف بجهاز Tomahawk.

وتقدم Razer جهاز الحاسب المكتبي المصغر Tomahawk مع قدرة 750W، ومعالج Core i9 من إنتل، كما يأتي الجهاز بذاكرة عشوائية 64 جيجا بايت رام في DDR4، مع كرت شاشة GeForce RTX 2080 Super من NVIDIA لدعم معدل تحديث ثابت للإطارات في الألعاب.

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كما تؤكد Razer عل أن جهاز Tomahawk يمكن أن يقدم دعم جيد للمستخدمين من المبتدئين عند بناء أنظمة الحاسب المكتبي الجديد للمرة الأولى.

أيضاً يأتي جهاز الحاسب المكتبي المصغر Tomahawk بميزة دعم PCI-Express، مع تصميم يدعم تثبيت وحدة معالجة الرسوميات بشكل سريع، ومن المقرر أن ينطلق الحاسب للبيع في الأسواق خلال الربع الأول من عام 2020 لدعم الألعاب بشكل خاص.

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