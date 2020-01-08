تكنولوجيا: Fujitsu تطلق تحديث لثلاثة إصدارات من لوحات مفاتيح Happy Hacking في #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Fujitsu عن إطلاق تحديث جديد لثلاثة من إصداراتها الشركة من لوحة مفاتيح Happy Hacking، على أن تأتي الإصدارات الجديدة مع USB-C وتقنية البلوتوث.

كشف عن الإصدارات الجديدة من لوحة مفاتيح Happy Hacking من Fujitsu في فعاليات مؤتمر CES، مع بعض التعديلات الرئيسية، حيث تضم الإصدارات الثلاثة منفذ USB-C، كما تدعم اثنان من لوحات المفاتيح الإتصال أيضاً عن طريق تقنية البلوتوث، كما يمكن إعادة تعيين المفاتيح من خلال برمجيات مخصصة.

تبدأ الإصدارات الجديدة من لوحات مفاتيح HHKB بنموذج HHKB Pro 3 Classic الذي يتميز الآن بمنفذ USB C، بينما تدعم كلاً من لوحة مفاتيح Pro 3 Hybrid وPro 3 Hybrid Type-S ميزة الإتصال عن طريق البلوتوث، مع إمكانية إعادة تعيين المفاتيح عن طريق برمجيات Windows.

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من جانب أخر لا تأتي الإصدارات الجديدة من لوحة المفاتيح بتقنية البلوتوث مع بطارية قابلة للشحن، إلا أن Fujitsu تؤكد على إمكانية إستبدال البطارية، كما أكدت Fujitsu على أن الثلاثة إصدارات الجديدة تأتي بمفاتيح capacitive الكهروستاتيكية، بينما تتميز لوحة Pro 3 Hybrid Type-S بتصميم بضوضاء أقل.

ومن المقرر أن تتوفر الإصدارات الجديدة من لوحات المفاتيح باللون الأبيض والرمادي، على أن تنطلق لوحة Pro 3 Classic بأقل تكلفة مع سعر 217 دولار، بينما تأتي لوحة مفاتيح Pro 3 Hybrid بسعر 264 دولار، وتتوفر Pro 3 Hybrid Type-S بسعر 320 دولار.

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