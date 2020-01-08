تكنولوجيا: MediaTek تعلن عن سلسلة معالجات Dimensity 800 بتقنية 5G للهواتف المتوسطة #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة MediaTek لدعم الجيل القادم من الهواتف الذكية المتوسطة بميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس، من خلال سلسلة معالجات Dimensity 800 الجديدة التي كشف عنها خلال فعاليات CES 2020.

ترتكز سلسلة معالجات Dimensity 800 الجديدة من ميديا تيك على دقة تصنيع 7 نانومتر، حيث تأتي بميزة دعم تقنية 5G في الهواتف المتوسطة، على أن ينطلق الإصدار الأول من الهواتف الذكية بمعالجات Dimensity 800 قبل نهاية النصف الأول من 2020.

وتأتي سلسلة معالجات Dimensity 800 بميزة 2CC لدعم تغطية في نطاق أوسع بنسبة 30%، كما صممت سلسلة المعالجات لتدعم شبكات 5G بالأنماط الثنائية SA وNSA وشبكات sub-6Ghz.

كما تدعم معالجات Dimensity 800 نمط متعدد لشبكات 2G إلى 5G، وتقنية DSS، كما تدعم العمل مع خدمات VoNR لدفع الصوتيات والبيانات عبر شبكات 5G.

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وتضم سلسلة معالجات Dimensity 800 عدد 4 من أنوية Cortex-A76 بسرعة 2 GHz، مع 4 من أنوية Cortex-A55 لإدارة الطاقة في وحدة المعالجة بكفاءة أعلى مع سرعة 2 GHz.

كما تضم معالجات Dimensity 800 كرت الشاشة بنفس مستوى كرت الشاشة المستخدم في Dimensity 1000، مع تقنية تعرف بHyperEngine تدعم آداء أفضل في الألعاب.

ومن المقرر أن تدعم رقاقات Dimensity 800 إعدادات كاميرة بدقة 64 ميجا بيكسل أو 32 ميجا بيكسل مع 16 ميجا بيكسل في الإعدادات المزدوجة، كما تقدم ميديا تيك خوارزمية بتقنية الذكاء الإصطناعي لدعم التركيز التلقائي، والتعرض التلقائي، مع دعم خفض التشويش و HDR.

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