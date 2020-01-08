شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حذاء جرى ذكى يتصل بهاتفك لإرسال بيانات دقيقة عن كفاءة تمرينك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة بريطانية تحمل اسم Nurvv خلال معرض الالكترونيات الاستهلاكية CES 2020، الذى انطلق رسميا أمس، عن حذاء ذكى جديد مخصص للجرى، والمزود بنحو 32 مستشعرًا، بالإضافة إلى دعمه بتطبيقات الأجهزة المحمولة وأجهزة تتبع نظام تحديد المواقع العالمى GPS ، التى توفر التدريب أثناء وبعد التمرين، بالإضافة إلى إعطاء المستخدم القدرة على الحصول على تحديثات حول الإحصائيات القياسية مثل الإيقاع وطول الخطوة والسرعة الكلية أثناء تواجدك فى منتصف الطريق بفضل التعليقات المرئية والمسموعة.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، يمكن أيضًا الاستعانة بالتطبيق الذى يتم تشغيله عن بعد لإلقاء نظرة على التفاصيل الدقيقة مثل لفة وضربة القدم ومقدار المسافة التى تصل إلى المقدمة، لتعرف ما إذا كان التغيير فى التقنية يؤدى إلى أداء أفضل.

الأهم من ذلك، أن نظام الذكى المدمج بالحذاء الذكى سوف يخبرك أيضًا متى تتراجع، كما يمكن أن يحدد مشاكل الجرى قبل أن تؤدى إلى إصابات، وحتى يشير إلى الوقت المناسب للتدريب، كما يدفعك إلى أخذ أيام راحة.

تبدأ الطلبات المسبقة لحذاء Nurvv اليوم ، حيث تتوفر ستة أحجام مقابل 300 دولار لكل مجموعة، وتبدأ الشحنات فى 20 يناير، كما يرتبط الحذاء الذكى أيضا بتطبيق على نظامى أندرويد و IOS لهاتفك، يوجد أيضًا تطبيقين لسعة Apple Watch و ANT + (Garmin) لتتبعك على المدى المتوسط.

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جدير بالذكر أن شركة جوجل تطور هى الأخرى حذاء ذكى، إذ كشف تقرير نشر فى فبراير الماضى أن Verily المملوكة لـ"ألفابت" الشركة الأم لجوجل، طورت حذاء ذكيا جديدا يمكنه قياس الحركة والوزن، إضافة إلى قدرته على التعرف عندما يقع المستخدم.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى فإن قدرة الحذاء على تتبع قياس الوزن، تعتبر من الأدوات المهمة لتتبع اللياقة البداية والتنبؤ بأمراض القلب، بل وإرسال تنبيهات إذا ما تعثر المستخدم خلال السير، حيث قد يكون هذا الجزء الأخير مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين لديهم مشاكل فى الحركة لكنهم يريدون درجة من الاستقلال.