5 أدوات لاكتشاف أفضل المقالات على ويكيبيديا 

تعتبر (ويكيبيديا) Wikipedia هي المصدر الذي يلجأ إليه عدد هائل من الناس للحصول على معلومات حول أي موضوع، فهي موسوعة مجانية مُتعددة اللغات تدعمها مؤسسة (ويكيميديا) غير الربحية.

يحتل موقع ويكيبيديا المركز الثامن بين المواقع الأكثر زيارة عالمًيا، وتحتوي موسوعة ويكيبيديا على 40 مليون مقال مقسمين على 293 لغة، وتحتوي ويكيبيديا الإنجليزية وحدها على ما يصل إلى 6 مليون مقال. لذلك فإنها تعتبر مكانًا رائعًا لاكتشاف الموضوعات المهمة التي تريد معرفة المزيد عنها، وستساعدك الأدوات التي سنستعرضها اليوم على اكتشاف المقالات الجديدة والجيدة وتتبع ما تريد قراءته بشكل مستمر.

قد لا يعلم البعض أن صفحة ويكيبيديا الرئيسية تقدم مقالة مميزة كل يوم، بالإضافة إلى مواضيع مهمة في الأخبار، وبالطبع هذه الصفحة الرئيسية متوفرة بالعديد من اللغات من بينها اللغة العربية. إذا لم تكن من زوار هذه الصفحة الرئيسية فأنت تفتقد أحد أفضل الأماكن للحصول على معلومات جديدة كل يوم.

إليك 5 أدوات تساعدك على اكتشاف أفضل المقالات على ويكيبيديا وتتبع ما تريد قراءته:

1- Wiki Good Article:

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Wiki Good Article؛ هو حساب على تويتر يتيح لك الوصول إلى مقالة يومية تستحق القراءة. حيث تشترط ويكيبيديا أن يحقق المقال 6 معايير حتى يكون جيد، وهي: أن يكون مكتوبًا بشكل جيد، ويمكن التحقق منه بدون بحث أصلي – أي يحتوي على قائمة بجميع المراجع -، وواضح في تغطيته، ومحايد، وثابت – أي لا يتغير بشكل كبير من يوم لآخر بسبب التعديلات-، ومدعوم بالوسائط مثل الصور أو الفيديو أو الصوت.

وبناء على توافر هذه العوامل يقدم لك حساب (Wiki Good Article) مقالات جديرة بالاهتمام.

2- Copernix:

موقع Copernix هو مزيج من خرائط جوجل وويكيبيديا، فهو طريقة رائعة لتصفح خريطة العالم ومعرفة أشياء جديدة عنها. سواء أكان ذلك تاريخًا أم جغرافيًا أم أحداثًا حالية، وهذه هي أروع تجربة للمعرفة تستند إلى الخريطة.

تمتلئ الخريطة بدبابيس من مقالات ويكيبيديا المثيرة للاهتمام حول أي منطقة. ولكنها لا تقتصر على الأماكن المثيرة للاهتمام فقط، ولكن تشمل أيضًا الأشخاص أو الأحداث أو أي شيء آخر مثير للاهتمام من تلك الأماكن.

3- Weeklypedia:

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يقدم لك موقع Weeklypedia قائمة أسبوعية بالتغييرات الرئيسية التي تحدث في مقالات ومناقشات ويكيبيديا، حيث إن ويكيبيديا تعتبر مؤشر جيد للأحداث المهمة. لذلك عندما يحدث أي حدث كبير في العالم فإن المحررين ينتقلون إلى المقالات ذات الصلة حول هذا الحدث ويبدأوا في تحديثها. يشير عدد التغييرات في مقال ما إلى ما تحتاج إلى الانتباه إليه.

يتتبع Weeklypedia هذه التغييرات ويجمعها في قائمة أسبوعية تضم أفضل 20 مقالة تم تعديلها في ويكيبيديا وأهم خمس مناقشات خلال الأسبوع، وهي متاحة باللغة الإنجليزية والمزيد من اللغات. وترسل إليك في رسالة بريد إلكتروني كل يوم جمعة.

يشبه الأمر ملخصًا لما يحدث في جميع أنحاء العالم، ولكن الجزء المثير للاهتمام هو أن المقالات التي يتم تغييرها ليست مرتبطة دائمًا بالأخبار.

4- WikiTweaks:

تساعدك إضافة WikiTweaks لمتصفح جوجل كروم على تتبع الروابط التي تمت زيارتها مؤخرًا على ويكيبيديا بحيث يسهل لك الوصول إلى ما تريده من روابط زرتها في السابق، كما تقوم بإجراء تغييرات تجميلية قليلة على واجهة ويكيبيديا بحيث تستخدم مساحة أكثر كفاءة ما يجعل تجربة القراءة أفضل.

5- EpubPress:

تتيح لك إضافة EpubPress إنشاء كتاب إلكتروني غير متصل بالإنترنت يحتوي على روابط ويكيبيديا المتعددة، بمجرد الحصول على موضوعاتك، يجب أن تكون قادرًا على قراءتها في أي مكان حتى في وضع عدم الاتصال.

تعتبر إضافة EpubPress بديلاً رائعًا عن Wikipedia Book Creator؛ فهى أسهل بكثير في الاستخدام. كل ما عليك فعله هو التالي: