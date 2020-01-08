سوني تكشف عن شعار وموعد طرح منصة بلاي ستيشن 5

كشفت شركة سوني اليوم الثلاثاء خلال حدثها الذي عقده إطار مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 المقام حاليًا بمدينة لاس فيجاس الأمريكية عن شعار الجيل القادم من منصة الألعاب (بلاي ستيشن) PlayStation.

وإلى جانب الإعلان عن شعار منصة (بلاي ستيشن 5) PlayStation 5، أعلنت الشركة أنها تعتزم إطلاقها في الأسواق اعتبارًا من موسم عطلات 2020 الذي يصادف أواخر العام.

وأعلنت الشركة اليابانية خلال الحدث أيضًا عن حجم مبيعات نظارات الواقع الافتراضي التابعة لها (بلاي ستيشن في آر) PlayStation VR، التي باعت منها حتى الآن أكثر من 5 ملايين وحدة، وذلك منذ إطلاقها في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2016. كما أعلنت سوني عن بيع أكثر من 104 ملايين وحدة من منصة الألعاب الحالية (بلاي ستيشن 4) لتصبح بذلك ثاني أكثر المنصات مبيعًا في التاريخ بعد منصة (بلاي ستيشن 2) PlayStation 2 التي باعت منها سوني أكثر من 158 مليون وحدة.

Advertisements

أما شعار منصة (بلاي ستيشن 5) فهو جاء كما كان متوقعًا، إذ يأتي على غرار شعار منصتي (بلاي ستيشن 3)، و(بلاي ستيشن 4)، وكان الاختلاف فقط في الرقم 5، أما نوع الخط والتصميم فهو ذاته.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وخلال حدث CES 2020، وعدت شركة سوني بالإعلان عن المزيد من تفاصيل مواصفات منصة (بلاي ستيشن 5) – التي ستكون المنافس الأبرز لمنصة (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X التي عرضتها مايكروسوفت الشهر الفائت – خلال الأشهر القادمة.

وحاليًا، يُعرف عن المنصة أنها ستدعم عرض الفيديو بدقة 8K، وتقنية تتبع الأشعة Ray Tracing، وقرص تخزين SSD فائق السرعة، بالإضافة إلى دعم ألعاب منصة (بلاي ستيشن 4).