ون بلس تعلن رسميًا عن هاتفها الذي يُخفي الكاميرات الخلفية (شاهد)

أعلنت شركة (ون بلس) OnePlus اليوم الثلاثاء رسميًا عن نموذجها الجديد للهواتف الذكية الذي يمتاز ببعض المزايا التي تأتي في محاولة من الشركة لإظهار قدرتها على ابتكار شيء جديد في سوق الهواتف الذكية.

وكما ذكرت التسريبات خلال المدة الماضية، فإن النموذج OnePlus Concept One يتمتع بميزة إمكانية إخفاء الكاميرات الخلفية عن طريق استخدام زجاج يمكن جعله شفافًا أو مُعتمًا بضغطة زر واحدة. كما يتمتع الجهاز بأنه يأتي مع غطاء خلفي جلدي باللون البرتقالي وغُرز مستوحاة من شركة صناعة السيارات (ماك لارن) McLaren، حتى أن ميزة الزجاج المعتم مستوحاة من واقي الشمس في سيارات شركة McLaren.

أما عن السبب وراء هذه الميزة، فقد قالت الشركة الصينية خلال حدثها الذي أقامته خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 المقام حاليًا بمدينة لاس فيجاس الأمريكية: إن التقنية تهدف إلى جعل شراء هواتف ذكية ذات 4 أو 5 كاميرات خلفية أمرًا مقبولةً.

وإلى جانب إمكانية جعل الزجاج الخلفي الذي يغطي الكاميرات شفافًا ومعتمًا، يمتاز الهاتف بإمكانية جعل نصف معتم. وتقول إنه الزجاج يمتاز بأنه أرق وأسرع زجاج متلون كهربائيًا إذ لا تتجاوز سماكته 0.35 ميليمتر، ويمكنه التحول من الوضع الشفاف إلى المعتم بأقل من 0.7 ثانية.

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وعن آلية عمل الزجاج المتلون كهربائيًا، فقد أوضحت الشركة أنه يأتي مع طبقتين من الزجاج وطبقتين موصلتين للتيار، وبينها يوجد طبقة التلون الكهربائي الفعلية.

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يُشار إلى أن ون بلس لم تتطرق خلال حدثها إلى موعد إطلاق النموذج بصفته منتجًا نهائيًا في الأسواق.