شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 مزايا جديدة من فيس بوك لحماية خصوصيتك.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدث موقع فيس بوك أداة "فحص الخصوصية" بأربع ميزات جديدة لمساعدة المستخدمين على تحسين أمان الحساب والتحكم في كيفية استخدام معلوماتهم، إذ أطلقت أداة "فحص الخصوصية" منذ عام 2014 ، لكن سيتم طرح الإصدار الجديد على مستوى العالم هذا الأسبوع.

وستساعد الميزة الأولى وهى "من يمكنه رؤية ما تشاركه" المستخدمين على مراجعة من يمكنه رؤية معلومات ملفهم الشخصي، مثل رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني، وكذلك مشاركاتهم، وقال فيسبوك في منشور بالمدونة في وقت متأخر من يوم الاثنين: ستساعدك الميزة الثانية" الحفاظ على أمان حسابك "على تعزيز أمان حسابك عن طريق تعيين كلمة مرور أقوى وتشغيل تنبيهات تسجيل الدخول"، كما ستتيح لك "كيف يمكن للأشخاص العثور عليك" على فيس بوك مراجعة الطرق التي يمكن للأشخاص من خلالها البحث عنك على الشبكة الاجتماعية، ومن يمكنه إرسال طلبات الأصدقاء إليك.

وسوف تتيح لك إعدادات البيانات على فيس بوك مراجعة المعلومات التي تشاركها مع التطبيقات التي قمت بتسجيل الدخول إليها، كما يمكنك أيضًا إزالة التطبيقات التي لم تعد تستخدمها.

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وأضاف فيس بوك: "يمكنك الوصول إلى "فحص الخصوصية" من خلال الضغط على أيقونة علامة الاستفهام على موقع فيس بوك على سطح المكتب وتحديد "فحص الخصوصية"، فنحن نعرف أن الخصوصية شخصية وقمنا بدمج نصائح الخصوصية لمساعدتك في اتخاذ قرارات الخصوصية المناسبة لك".

جدير بالذكر أعلن موقع فيس بوك أيضا عن خططه لإزالة فيديوهات الديب فيك Deepfake وأى مقاطع فيديو تم التلاعب بها، فى الفترة التى تسبق الانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها فى نوفمبر، فى خطوة تهدف إلى الحد من المعلومات الخاطئة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إذ تتعهد الشبكة الاجتماعية لتشديد سياستها فيما يتعلق بمقاطع الفيديو التى يتم التلاعب بها.