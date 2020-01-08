شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يتوقف عن العمل على هذه الهواتف ابتداء من الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تطبيق واتس آب أنه سيتوقف عن العمل على العديد من الهواتف الذكية الشهيرة الشهر المقبل، فاعتبارًا من 1 فبراير، لن يكون بإمكان مستخدمى واتس آب على العديد من أجهزة أيفون وبعض هواتف أندرويد الذكية إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية، وتشمل الهواتف الذكية المتأثرة تلك التى تعمل على إصدارات Android 2.3.7 والإصدارات الأحدث، وأجهزة أيفون على نظام التشغيل iOS 8 أو الأقدم.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، تتوافق معظم الهواتف الذكية مع أنظمة تشغيل أكثر حداثة، لذلك يجب أن تكون قادرًا على تحديث جهازك قبل الأول من فبراير، على سبيل المثال، يتوفر نظام التشغيل iOS 9 لأجهزة أيفون القديمة ابتداء من iPhone 4s.

لمعرفة أى نظام تشغيل يستخدمه هاتف أيفون الخاص بك، انتقل إلى الإعدادات، ثم عام، ثم تحديث البرنامج - سيتم عرض الإصدار الحالى لديك.

وفى الوقت نفسه، على أندرويد، يمكنك معرفة نظام التشغيل الخاص بك، من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم حول الهاتف، ثم معلومات البرنامج.

Advertisements

تأتى الأخبار بعد أيام قليلة من توقف واتس آب عن دعم هواتف ويندوز الذكية، إذ قال واتس آب: "لن تتمكن بعد الآن من استخدام جميع أنظمة تشغيل ويندوز فون بعد 31 ديسمبر 2019 ، وقد لا يكون واتس آب متاحًا فى متجر مايكروسوفت بعد 1 يوليو 2019."

جدير بالذكر أكد تطبيق التراسل الفورى "واتس آب" أنه سيبدأ عرض الإعلانات على مستخدميه البالغ عددهم 1.5 مليار هذا العام، حيث ستبدأ الإعلانات فى البداية بخانة الحالة "Status" الخاصة بالمستخدم، لكن الشركة المملوكة لـ"فيس بوك" لم تكشف عن موعد إطلاق محدد للإطلاق، لكن نائب الرئيس كريس دانيلز أكد الخطط فى العام الماضى، وقال دانييلز للصحفيين فى نوفمبر "سنضع الإعلانات داخل الـ"Status"، مضيفًا: "سيكون هذا هو وضع أساسى للشركة للحصول على أموال وكذلك فرصة للشركات للوصول إلى أشخاص على واتس آب."