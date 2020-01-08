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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| سامسونج تكشف عن المرافق الآلي “Samsung Ballie” خلال معرض لاس فيجاس
متابعة-سنيار: خلال معرض CES 2020 المنعقد في لاس فيجاس الأمريكية، كشفت شركة سامسونج الكورية الشهيرة عن ابتكار جديد، ويتعلق الأمر بالروبوت Ballie.
الروبوت الصغير والمثير يأخذ حجم كرة صغيرة بألوان زاهية وشكل محبب ولطيف وسيكون مرافقًا للإنسان في حياته اليومية، وهو يشبه إلى حد كبير تلك الروبوتات التي تظهر في أفلام الخيال العلمي مثل حرب النجوم Star Wars.
ويأخذ روبوت سامسونج الجديد Ballie دور مدبر منزلي صغير الحجم، كما تقول سامسونج أنه قادر على فهم السياق الموجود فيه والتعامل مع المهام المنزلية المطلوبة منه بشكل فعال بالإضافة إلى الاستجابة إلى حاجيات المستخدمين الشخصية، ولم تكشف الشركة عن أي معلومات مفصلة عنه أو عن ثمنه.
ولم يتم الكشف عن الكثير فيما يتعلق بالمواصفات والميزات الخاصة به، ولكن بناء على ما يمكننا رؤيته، فهو يضم كاميرا والتي من المفترض أن تُساعد الروبوت في إيجاد طريقه داخل المنزل.
وقال Sebastian Seung، والذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي وكبير الباحثين في شركة سامسونج: “نعتقد أن الذكاء الاصطناعي هو مستقبل الرعاية الصحية، ونحن نرى أن الذكاء الاصطناعي على الأجهزة يُعد أمرا أساسيا للتجارب الشخصية، وتتيح لك ميزة الذكاء الاصطناعي على الجهاز التحكم في معلوماتك وحماية خصوصيتك، مع الاستمرار في توفير قوة التخصيص”.
وفي وقت سابق من معرض CES، عرضت Samsung هواتفها Lite الجديدة، Chromebook، وجهاز تلفزيون رأسي بدقة 4K.
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