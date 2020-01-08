كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| تويوتا تخطط لبناء نموذج أولي لـ”مدينة ذكية” في قاعدة جبل فوجي

متابعة-سنيار: في معرض CES في لاس فيجاس، أكبر معرض تقني لهذا العام، كشفت تويوتا عن خطط لبناء نموذج أولي لـ”مدينة المستقبل” في قاعدة جبل فوجي الياباني الشهير.

سيتم تشغيل قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 175 فدانا بواسطة خلايا الوقود الهيدروجينية وسيتم استخدامها كمختبر للسيارات المستقلة، “المنازل الذكية”، الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات.

على خشبة المسرح، أعلن الرئيس التنفيذي أكيو تويودا أن المدينة ستُبنى في موقع مصنع حالي يغلق أبوابه، ولم يتم الإعلان عن تكاليف وتوقيت المشروع.

وسوف يطلق عليها “Woven City” – في إشارة إلى بدء شركة تويوتا كشركة تصنيع تلوح في الأفق – وستكون بمثابة موطن لسكان وباحثين متفرغين.

تحدث المديرون التنفيذيون في العديد من شركات صناعة السيارات الكبرى عن كيفية تصميم مدن المستقبل لخفض الانبعاثات المتغيرة للمناخ من المركبات والمباني، وتقليل الازدحام وتطبيق تكنولوجيا الإنترنت على الحياة اليومية.

لكن خطة تويوتا هي خطوة كبيرة تتجاوز ما اقترحه المنافسون.

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لا يسلط الاقتراح الضوء على طموح الرئيس التنفيذي للشركة “أكيو تويودا” فقط من تويوتا، بل أيضا على الموارد المالية والسياسية التي تستطيع “تويوتا” الاستفادة منها، خاصة في بلدها الأم.

وقال على المسرح إن المباني ستُصنع في الغالب من الخشب لتقليل أثر الكربون.

“سيتم تغطية أسطح المنازل بألواح ضوئية لتوليد الطاقة الشمسية بالإضافة إلى الطاقة المولدة من خلايا الوقود الهيدروجينية”، وفقا لما ذكرته صحيفة الجارديان.

تتوقع تويوتا أن يعيش 2.000 شخص في المدينة في البداية، ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء العام المقبل.

وقالت تويوتا إنها كلفت المهندس المعماري الدنماركي بجارك إنجلز بتصميم المجتمع.

صممت شركة Ingels مبنى 2 World Trade Centre في نيويورك ومكاتب Google في Silicon Valley ولندن، وقالت تويوتا إنها مفتوحة للشراكات مع الشركات الأخرى التي ترغب في استخدام المشروع كأساس للتكنولوجيا.