تكنولوجيا: Panasonic تطلق جهاز تلفاز OLED بتقنية Dolby Vision IQ في مؤتمر #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعد شركة Panasonic من أولى الشركات المستخدمة لتقنية Dolby Vision IQ في إصدارها الجديد من جهاز تلفاز HZ2000 بشاشة OLED، والذي يدعم أيضاً نمط Filmmaker، وينطلق للأسواق في صيف هذا العام.

كشفت شركة Panasonic عن جهاز تلفاز HZ2000 المميز بشاشة Master HDR OLED الإحترافية من شركة باناسونيك، كما يدعم عرض الأفلام بأعلى كفاءة، ويدعم المبدعين من المصممين، مع سطوع أعلى في الشاشة بنسبة 20% مقارنة بالأجهزة المنافسة في الأسواق والتي تتميز بشاشة OLED.

صممت تقنية Dolby Vision IQ في جهاز تلفاز HZ2000 لدعم الضبط التلقائي بتقنية الذكاء الإصطناعي لجودة عرض الصورة، في ظروف الإضاءة المختلفة، ومع الفئات المختلفة للمحتوى.

وترتكز تقنية Dolby Vision IQ على تقنية Dolby Vision الديناميكية التي تدعم عرض أدق التفاصيل في المحتوى بأعلى جودة عرض، مع ميزة ضبط السطوع في الشاشة وفقاً للإضاءة المحيطة بالشاشة.

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من جانب أخر يأتي نمط Filmmaker في جهاز HZ2000 لدعم عرض الألوان الصحيحة مع حركة إنسيابية للإطارات، مع ضبط أبعاد العرض والإرتفاع عند عرض المحتوى، مع ضبط معدلات الإطارات عند عرض الأفلام.

أيضاً يأتي جهاز تلفاز HZ2000 بميزة دعم HDR10+، مع نمط HLG Photo، كما يأتي بأعلى دقة في الألوان، مع مستويات أفضل للون الأسود بدقة أعلى، وتأتي شاشة HZ2000 بتقنية Soundscape pro في الصوتيات لدعم إنتاج صوت محيطي بزاوية 360 درجة، ومن المقرر أن تنطلق للأسواق في صيف هذا العام، كما يكشف عن مستوى التسعير لاحقاً.

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