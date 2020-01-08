تكنولوجيا: إنتل تستعرض اللمحات الأولى لتقنية Thunderbolt 4 خلال فعاليات مؤتمر #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عقدت شركة إنتل مؤتمرها اليوم خلال فعاليات CES للعام 2020 والذي إستعرضت من خلاله تطور تقنية الذكاء الإصطناعي، وتقنية 5G في أنظمة المعالجة الجديدة، كما كشفت عن تفاصيل مشروع Project Athena، و أكدت أيضاً على تقنية Thunderbolt 4.

تستعد شركة إنتل للإعلان الرسمي عن معايير تقنية Thunderbolt 4 الجديدة خلال فعاليات مؤتمر الهاتف العالمي الذي يعقد في برشلونة خلال شهر فبراير، ولقد إستعرضت الشركة اللمحات الأولى لهذه التقنية خلال معرض CES اليوم، حيث أكدت الشركة على أن التقنية تدعم سرعة أكبر ثلاث مرات مقارنة بالجيل الثاني من منافذ UBS 3.2.

جاءت تقنية Thunderbolt 3 كبديل متطور لمعايير Thunderbolt 2 السابقة، حيث تميزت Thunderbolt 3 بآداء أكثر كفاءة، كما أنها الأكثر إستخداماً الآن في الإصدارات الجديدة من الأجهزة، وتدعم الإتصال بموصل USB-C، كما تدعم Thunderbolt 3 سرعة تصل إلى 40 جيجا بايت في الثانية، أيضاً تدعم الإتصال مع الشاشات، وأجهزة USB.

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ولقد جاء إعلان إنتل التشويقي حول تقنية Thunderbolt 4 خلال مؤتمرها اليوم، ليؤكد على خطط الشركة لإطلاق معايير تقنية Thunderbolt 4، حيث أكدت الشركة على آداء أسرع 4 مرات من الجيل الثاني من منافذ UBS 3.2، أو التي تعرف بمنافذ USB 3.1 والتي قدمت سرعة 10 جيجا بايت في الثانية في نقل البيانات.

ومن المقرر وفقاً لشركة إنتل أن تأتي تقنية Thunderbolt 4 بميزة دعم سرعة 40 جيجا بايت في الثانية كما في تقنية Thunderbolt 3 الحالية، على أن تقدم إنتل مزيد من التفاصيل عن التقينة الجديدة خلال مؤتمر الهاتف العالمي الذي ينطلق في شهر فبراير، كما ينطلق الجهاز الأول بالتقنية الجديدة لاحقاً هذا العام.

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