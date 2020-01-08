تكنولوجيا: سوني تكشف عن مجموعة من الشاشات الجديدة #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تأتي شركة سوني إلى CES لتعلن عن تشكيلة من شاشات التلفزيون كما هو المعتاد، وهذا العام ينصب التركيز على تطوير الصوت مع جودة الصورة حيث قدمت الشركة مجموعة Z8H 8K LED و OLED و A8H 4K OLED و X950H 4K LED ومجموعة X900H 4K LED مع ميزة تحسين البيئة المحيطة التي تعمل على ضبط الصورة والصوت على مساحة العرض الخاصة بك.

بالإضافة إلى ميزة معاييرة الصوت والتي من المفترض أن توفر أمكانات الصوت الكاملة لجهاز التلفزيون أثناء عملية الإعدادات الأولية، تتميز أيضاً كل من Z8H و X950H بميزة Sound-from-Picture-Reality والتي توفر ضوتاً أتجاهياً أستنادا إلى ما يحدث على الشاشة.

في حين أن كل مجموعة بأستثناء X900H تعمل على معالج الصور X1 Ultimate، بينما تأتي مجموعة OLED مع دعم معدلات التحديث العالية لـ X-Motion Clarity لتحسين الصورة في المشاهد سريعة الحركة، علاوة على ذلك فأن العديد من التحديثات للبرامج تعمل على شاشات سوني والتي تعمل بنظام Android 9 Pie.

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بينما ستأتي كل من هذه الشاشات بالقياسات التالية.

Z8H بقياس 75 و85 بوصة

Z9S بقياس 48 بوصة

A8H بقياس 55 و65 بوصة

X950H و X900H بقياس 55 و 65 و 75 و 85 بوصة بالإضافة إلى قياس 49 بوصة لـ X950H

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