تكنولوجيا: Jabra تطلق إصداراً رياضياً من سماعات الأذن اللاسلكية Elite Active 75t في #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ابتكرت Jabra إصداراً من أحدث سماعات الأذن اللاسلكية والمصممة خصيصاً للتمارين الرياضية، حيث يحمل طراز Elite Active 75t جميع التحسينات التي أضافتها الشركة لـ Elite 75t قبل بضعة أشهر مما يعني أنه من المتوقع سماعات أصغر بكثير وتحسين بعمر البطارية وجودة صوت أفضل بشكل عام.

يمكن أن نتوقع عمر البطارية يصل إلى 7.5 ساعات مع وقت استماع إجمالي يصل إلى 28 ساعة مع حقيبة الشحن، كما عمل المصنع على زيادة مقاومة الماء /التعرق/ الغبار، كما تم التأكيد على أن Elite Active 75t يمكن أن تغمر في المياة لمدة 30 دقيقة في أعماق يمكن أن تصل إلى متر واحد أما على جانب التكلفة ستصدر السماعة بتكلفة تقدر بـ 199$.

المصدر

اعلان

