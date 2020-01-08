تكنولوجيا: ساعة ScanWatch الأنيقة تراقب معدل ضربات القلب #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستقوم شركة Withings هذا العام بتحديث ساعات اللياقة البدنية الهجينة Steel HR، وتغيير اسمها إلى Withings ScanWatch. الساعة الجديدة تقدم نفس فكرة الساعة السابقة مع إضافة مستشعر تخطيط قلب كهربي لمساعدة المستخدمين على البحث عن المشكلات المتعلقة بالقلب، بما في ذلك الرجفان الأذيني وتوقف التنفس أثناء النوم.

التصميم هو نفس التصميم ثنائي الوجه بساعة Steel HR، حيث نجد شاشة PMOLED فوق علامة Withings في الحلقة الأمامية. التعديلات بسيطة، إلا أنه تم تصميمها لجعل ساعة ScanWatch تبدو عملية أكثر مع حواف مربعة ولمعان أعلى.

التعديل الأكبر بالساعة هو إضافة مستشعر تخطيط قلب كهربي مثل الموجود بساعة Move ECG، ما يعني أنه يمكن التحقق من صحة قلبك وقتما تشاء. هذا بالإضافة لمستشعر معدل ضربات القلب بصري، لتتبع مستمر. يوجد أيضًا مستشعر SpO2 للتحقق من مستوى الأكسجين طوال الليل.

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ساعة ScanWatch تتوافق مع تطبيق الشركة الرائد للصحة Health Mate، ومجموعة من منتجات الصحة واللياقة البدنية للشركة. وهي تتمتع بعمر بطارية 30 يوم بشحنة واحدة، ومن المتوقع أن تكون مضادة للماء وبها إمكانية تتبع السباحة. بالإضافة إلى ميزة تتبع النوم ومنبه يصدر اهتزازات عند تسجيل وصولك لقمة دورة النوم.

ساعة Withings ScanWatch ستأتي بسعر 249 دولار للنسخة بقطر 38 مم، وبسعر 299 للنسخة بقطر 42 مم. ومن المتوقع أن تكون متوفرة في الربع الثاني من هذا العام، بعد الحصول على التصاريح اللازمة.

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