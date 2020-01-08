تكنولوجيا: لينوفو جهاز Ideapad Duet صغير الحجم مقابل 279$ في #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو عن Ideapad Duet وهو عبارة عن تابلت متحول بنظام تشغيل كروم وبشاشة 10.1 بوصة لا تتجاوز تكلفته الـ 279$ بما في ذلك حامل لوحة المفاتيح. وتأتي مواصفات الجهاز كالتالي: معالج : Mediatek Helio P60T

ذاكرة عشوائية: 4 جيجا بايت

ذاكرة داخلية: 128 جيجا بايت

بطاقة رسومات:Intel UHD

دقة : 1900 × 1200

كاميرا سيلفي: 2 ميجا بيكسل

كاميرا خلفية: 5 ميجا بيكسل

زر صوت ومقبس للسماعات ومنفذ كابل USB-C المصدر اعلان



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