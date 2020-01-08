شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على شكل حمام المستقبل.. مرآة تفحص بشرتك وسجادة تراقب وزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن لسجادة صغيرة فى الحمام أن تتعقب وزنك، وتختار المرآة مستحضرات التجميل لك بعد مسح بشرتك، وأكثر من ذلك فى حمام المستقبل، فهذه هي رؤية المنتجات الذكية الجديدة التي تم عرضها لأول مرة في معرض الالكترونيات الاستهلاكية "CES" في لاس فيجاس هذا العام، والذي يشهد العديد من وسائل التكنولوجيا الذكية التى تستهدف الحمامات بشكل كبير، والتى نقدم أبرزها وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



الحمام الذكى

نظام العناية بالبشرة الذكي

يستخدم جهاز Perso المدعوم بالذكاء الاصطناعى، والذي يبلغ ارتفاعه 6.5 بوصة (16.5 سنتيمترًا)، عملية من أربع خطوات لتقديم مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة في المنزل المصممة للمستخدم، والتي يتم تحسينها مع مرور الوقت.

ولبدء نظام التجميل والعناية بالبشرة، يستخدم المستخدمون تطبيق الهاتف المحمول المتصل لالتقاط صورة لوجههم، والتي يتم تحليلها بعد ذلك، مع مراعاة عوامل مثل التجاعيد العميقة أو الخطوط الدقيقة، والبقع الداكنة، وظهور المسام.

ويستخدم جهاز Perso بعد ذلك بيانات الموقع الجغرافي لتقييم أي ظروف بيئية خارجية قد تؤثر على جلد المستخدم على أساس يومي، مثل الرطوبة والطقس ودرجة الحرارة وحبوب اللقاح ومؤشر الأشعة فوق البنفسجية.

ويمكن للمستخدمين بعد ذلك إدخال اهتماماتهم وتفضيلاتهم للعناية بالبشرة للمساعدة في توجيه إنتاج صيغ مخصصة للمرطب وكريم تحت العين ولأحمر الشفاه.



مرآة الحمام الذكى

مرآة تمسح وتحلل البشرة

تقدم المرآة الكورية Lulu-lab وظيفة تحليل للعناية بالبشرة مماثلة لـ Perso، باستثناء شاشة العرض على المرآة.

وتلتقط المرآة صور فوتوغرافية للمستخدم مع تحليلها، ومن هذا يقدم حلول العناية بالبشرة وتوصيات المنتج، ويقوم بذلك عن طريق تقييم جلد كل مستخدم تحت ست فئات مختلفة: اللون، المسام ، الاحمرار، مستوى الدهون، التجاعيد، البقع.

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وقال يونججون تشوي، الرئيس التنفيذي للشركة: "لدينا توقعات كبيرة بشأن وظيفة ودورمساعد العناية بالبشرة ليحل محل الخبراء عن طريق القيام بدور تحليل البشرة والتعامل معها.



مرحاض ذكى

المرحاض الذكي Kohler's Numi 2.0

كشفت شركة تصنيع Kohler التي تتخذ من ولاية ويسكونسن الأمريكية مقرا لها عن مرحاضها الذكي الأكثر تقدما حتى الآن، وذلك بفضل المقعد الدافئ وسماعات البلوتوث المدمجة والأضواء المحيطة الملونة، فإن ما يسمى بـ "Numi 2.0" يتيح للمستخدمين تجربة مرحاض مميزة بالكامل.

كما يكون مدمج مع مساعد أليكسا، والذي يمكن استخدامه للتحقق من الأخبار والطقس وحركة المرور والمعلومات الأخرى أثناء استخدام Numi.

كما أنه سيفتح المرحاض غطاءه تلقائيًا عندما تقترب منه، ويغلق وينظف نفسه وأنت تمشي بعيدًا، أو حتى يضيء الليل إذا اقتربت منه في الظلام.



روبوت المناشف روبوت يحضر لك مناشف الحمام روبوت يحضر لك مناشف الحمام التي كشف باحثو GoLab عن روبوت يمكنه عند استدعائه عبر هاتف ذكي، إحضار مناشف الحمام.

وقال جريج ويفر الباحث في الشركة المصنعة: "تخيل نفسك هناك ، لقد نفدت مناديل الحمام ، ولم يسمع أحد مكالمتك"، مضيفا "سيجدك الروبوت في المنزل ويقدم لك قائمة جديدة".

سجادة الحمام الذكية

ابتكر الباحثون سجادة يمكنها قياس وزنك، ويمكن أيضا تحديد المستخدمين المختلفين من خلال آثار أقدامهم وإنشاء خرائط الحرارة التي تبين كيفية اتصال قدميك بالأرض.

وباستخدام ما يسمى "تعيين الضغط" ، يمكن للجهاز حتى تقديم اقتراح تمارين تصحيحية بناءً على نصيحة خبراء طب الأطفال وحتى اكتشاف الحالات الطبية مثل القدم السكرية.