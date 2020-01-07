كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| مرسيدس بنز تكشف عن مفهومها “VISION AVTR” المستوحى من فيلم “Avatar” في معرض “CES 2020”

متابعة-سنيار: خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية “CES 2020″، كشفت شركة دايملر عن رؤيتها المستقبلية للسيارات من خلال طراز ” Mercedes-Benz Vision AVTR”.

تم تصميم النموذج للمشاركة في الجزء القادم من فيلم Avatar الشهير بعد الشراكة التي تم الإعلان عنها حديثا مع الشركة المسؤولة عن امتيازات هذا الفيلم.

تولي السيارة اهتماما خاصا للعلاقة بين الإنسان والآلة والطبيعة، تماما مثل العلاقة التكافلية بين شعب Na’vi والطبيعة في فيلم Avatar .

Vision AVTR ليست مثل أي سيارة معروضة حاليا، فهي لا تتوفر على أية أدوات تحكم تقليدية للسيارات.

وبدلا من ذلك، يضع “السائقون” أيديهم ببساطة على وحدة تحكم مضيئة في الكونسول الوسطي الذي يقيس البيانات الحيوية المختلفة بما في ذلك النبض، وتتدفق بقية الأجزاء الداخلية حول الركاب بفضل وجود إضاءة مميزة مميزة وأشكال وأسطح منحوتة.

المقاعد مزينة بجلد Dinamica النباتي المصنوع حصريا من مواد معاد تدويرها من ملابس قديمة وأعلام وزجاجات بلاستيكية.

كما تم تزيين جزء كبير من الأرضية بخشب كارون المبتكر المصنوع من الروطان، وهي مادة موجودة بكثرة في مناطق مثل إندونيسيا.

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يتميز المظهر الخارجي لسيارة Mercedes-Benz Vision AVTR بخلفية كاملة مع 33 لوحة متعددة الوظائف تتحرك في تزامن لمحاكاة التنفس وحركة المخلوقات على Pandora، وهذه اللوحات تتضاعف أيضا لتحسين الديناميكا الهوائية.

تُظهر السيارة التزام الشركة المصنعة بتقليل انبعاثات الكربون، وتعمل السيارة بنظام كهربائي عبارة عن حزمة بطارية ثورية بقوة 110 كيلووات في الساعة تستخدم كيمياء الخلية العضوية المستندة إلى الغرافين والخالية من المعادن الأرضية النادرة والسامة والمكلفة، مما يعني أن البطارية قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100 في المائة.

يمكن أيضا إعادة شحن البطارية في غضون 15 دقيقة فقط وهي جيدة للسير مسافة 700 كيلومتر.

نموذج “VISION AVTR” المستقبلي مزود بأربعة محركات كهربائية مستقلة بالكامل في كل زاوية تتحد لإنتاج 470 حصان.