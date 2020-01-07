كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “هيونداي” تطور سيارات أجرة طائرة لصالح “أوبر آير”

متابعة-سنيار: خلال معرض CES في لاس فيجاس يوم الاثنين، أعلنت شركة #هيونداي الكورية الجنوبية عن نموذج طائرة جديدة لصالح #أوبر التي تخطط لإطلاق شبكة من هذه المركبات الجوية في العام 2023.

من المفترض أن تقلع شركة Uber Air من دالاس ولوس أنجلوس وملبورن في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2023.

وقال إريك أليسون، رئيس شركة “أوبر إيليفيت” التي تدير شركة أوبر إير في حدث CES: “إن النموذج يأخذ أوبر إلى السماء”.

وقال أليسون: “اليوم الذي تنقل فيه سيارات الأجرة الجوية من هيونداي ركاب أوبر في السماء أقرب مما تعتقدون”.

مفهوم Hyundai عن e-VTOL (الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي) يدعى S-A1، ولم يتم بعد تحديد موعد لبدء الإنتاج.

وأوضحت المجموعة في بيان أن تلك المركبات ستكون كهربائية بنسبة 100 في المئة وستكون قادرة على نقل أربعة أشخاص.

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“السيارة الجوية” من Hyundai هي سيارة كهربائية بالكامل بمدى يبلغ 60 ميلا وتهدف إلى الطيران على ارتفاعات منخفضة تصل إلى 2000 قدم.

سوف تطير الطائرة بسرعة تصل إلى 180 ميلا في الساعة ويقول أوبر إنها ستتكلف حوالي 100 دولار لكل 20 ميلا.

جدير بالذكر أن Uber أعلنت الشهر الماضي فقط عن شراكة مع شركة أصغر، وهي شركة Joby Aviation.