تكنولوجيا: كاميرة Dash Cam Tandem من Garmin تدعم تصوير جميع الزوايا أثناء القيادة #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Garmin مؤخراً أحدث إصداراتها من كاميرات Dash بعنوان Tandem، والتي تدعم تسجيل فيديو 360 درجة أو في جميع الزوايا، والتي تتوفر للحجز المسبق بسعر 300 دولار تقريباً على موقع Garmin الرسمي.

تقدم Garmin كاميرة Tandem الجديدة مع عدسات في الجهة الأمامية والخلفية، لتسجيل فيديو في الجهتين بتزامن دقيق، حيث تدعم كاميرة Tandem الأمامية الطريق المقابل للمستخدم بدقة 1440 بيكسل، بينما يتم تسجيل فيديو للجهة الخلفية بدقة 720 بيكسل.

أيضاً يمكن لعدسات Tandem الأمامية والخلفية أن تدعم تسجيل فيديو بمعدل 30 إطار في الثانية، بينما تدعم العدسات الأمامية تقنية HDR، لذا تأتي الكاميرة الأمامية بقدرة أعلى، كما تضم الكاميرة الداخلية تقنية NightGlo من Garmin التي تدعم التصوير الليلي.

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ومن المقرر أن تأتي كل كاميرة بزوايا عرض 180 درجة، وعند إستخدام كلا الكاميرتين في نفس الوقت ستقدم ميزة تصوير بزوايا 360 درجة، كما تأتي الكاميرة بوضع خاص لمراقبة وقوف السيارة، حيث يعمل هذا الوضع على رصد الحركة في محيط السيارة.

يذكر أن الكاميرة تتصل بتطبيق Garmin على الهاتف الذكي أيضاً، مما يتيح إدارة تسجيلات الكاميرة، كما تضم الكاميرة فتحة لبطاقة ذاكرة SD، وتتوفر كاميرة Tandem للحجز المسبق على موقع الشركة بسعر 300 دولار تقريباً، على أن يبدأ الشحن خلال ثلاثة أسابيع.

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