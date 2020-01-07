تكنولوجيا: Ring تؤكد على دعم خط إنتاجها بمعايير أعلى للحماية خلال هذا العام #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تركز شركة Ring بشكل خاص في خط إنتاجها الجديد من كاميرات المراقبة وأدوات التحكم في المنزل والمصابيح على دعم المستخدم بأعلى معايير للحماية.

كشفت شركة Ring خلال فعاليات مؤتمر CES للعام 2020 عن عدد 6 من أجهزة البيت الذكي، التي تتضمن المصابيح، وكاميرات المراقبة مع Access Controller Pro.

يمكن لوحدة Access Controller Pro المقدمة من شركة Ring، أن تدعم التحكم في البوابة الإلكترونية الخارجية للمنزل من خلال كاميرة Ring التي تدعم الإتصال عبر Ethernet أو الإتصالات الخلوية، لدعم التحكم عبر تطبيق Ring المخصص للهاتف.

وتعد شركة Ring إحدى الشركات التابعة لأمازون، لذا سيدعم نظام أدوات التحكم الجديد توصيل الطرود داخل فناء المنزل كبديل لإنتظار خدمات التوصيل وإستقبالهم.

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وتركز شركة Ring بشكل خاص في خط إنتاجها الجديد على دعم معايير أعلى للحماية، نتيجة لبعض الإنتقادات التي واجهتها الشركة خلال الفترة الماضية نتيجة إنخفاض معايير الآمان في كاميرة Ring وإمكانية إختراقها عبر الأطراف الثالثة.

ولقد أشارت Ring إلى خططها القادمة لإطلاق قسم جديد في تطبيق الهاتف يعرف بمركز التحكم، والذي يمكن من خلاله تحديد الأجهزة وإدارتها بكفاءة عبر التطبيق.

ومن المقرر أن يتوفر Access Controller Pro بسعر 300 دولار تقريباً، أو 399 دولار لدمج بطارية كاميرة إلى جانب الوحدة، والتي ستحتاج إلى محترف لتوصيل وتثبيت النظام.

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