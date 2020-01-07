شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور من الفضاء تكشف حجم كارثة حرائق الغابات بأستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت الحرائق المستعرة التى تلتهم مناطق شاسعة فى أستراليا إلى الفضاء، مما يظهر حجم الكارثة التى تواجه بلاد الكنغر، وأظهرت صور التقطتها أقمار صناعية، ورواد فضاء، الحرائق وهى تأتى على مناطق فى جنوب شرقى البلاد، والدخان يتصاعد إلى السماء، ومن بين الصور المنشورة واحدة التقطها معهد فضائى تابع لجامعة كوشى اليابانى، يظهر أستراليا وقد بدت مثل كرة حمراء.



خليج بيتمان جنوب شرق استراليا

وفى صور أخرى بدا الدخان المتصاعد فى منطقة خليج بيتمان، جنوب شرقى أستراليا، وكأنه ناتج عن قنبلة نووية أو بركان ضخم، مما يظهر حجم الحرائق المستعرة فى البلاد.

وفى أحدث مؤشرات كارثة النيران أفادت وكالات الأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن دخان الحرائق الضخمة التى تجتاح أستراليا وصل إلى تشيلى والأرجنتين، بعدما عبر 12 ألف كيلومتر فوق المحيط الهادئ.

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دخان الحرائق

ويستعر أكثر من 200 حريق فى ولايتى نيو ساوث ويلز وفيكتوريا فى جنوب شرق أستراليا، تؤججها درجات الحرارة المرتفعة والرياح العاصفة.

ووصل عدد القتلى فى موسم الحرائق الراهن الذى بدأ فى سبتمبر 23 شخصا، منهم 12 بحرائق الأسبوع الماضى فحسب، بالإضافة لـ500 ألف حيوان بري.



أستراليا تبدو مثل كرة حمراء

واشتدت الحرائق بصورة غير مسبوقة خلال الأسابيع الأخيرة، وقد أحرقت الحرائق مساحة تبلغ حوالى ضعفى مساحة دولة بلجيكا، أى حوالى 15 مليون فدان، ليتم تدمير أكثر من ألف منزل بالكامل، وتسببت بأضرار لمئات آخرين.

ومع اشتداد النيران خلال الأيام التى سبقت عشية رأس السنة الجديدة، سعى الآلاف من الأشخاص الذين أجبروا على النزوح، إلى البحث عن ملجأ على الشواطئ، قرب نيو ساوث ويلز وفيكتوريا. وتسببت درجات الحرارة المنخفضة والرياح الأخف يوم الأحد فى تهدئة مخاوف المجتمعات المهددة، بعد يوم واحد من إجبار الآلاف على الفرار مع وصول ألسنة اللهب إلى أطراف ضواحى سيدني.