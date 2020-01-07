شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق 60 قمرا صناعيا جديدا لنشر الإنترنت الفضائى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت SpaceX مجموعة أقمار جديدة مكونة من 60 قمرا صناعيا جديدا، حيث سجلت رقما قياسيا فى الفضاء، بأكثر شركة تدير عددا كبيرا من الأقمار الصناعية، وجاءت هذه المجموعة ضمن مشروع الانترنت الفضائى الخاص بها، والذى يسمى Starlink ، وقد تم إطلاقها فوق صاروخ مُستخدم معزّز Falcon 9، حيث طار الصاروخ في تمام الساعة 9:19 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0219 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء)، قبالة مجمع إطلاق الفضاء 40 في محطة كيب كانافيرال الجوية في ولاية فلوريدا.



إطلاق الأقمار وقال معلق إطلاق SpaceX "" ارتفع، اذهب.. "ستارلينك".. اذهب ، فالكون في إطلاق القوة الفضائية". وانطلقت الأقمار الصناعية إلى الفضاء على قمة المرحلة الأولى من Falcon 9 المعاد استخدامه، وبعد الإطلاق الناجح، تطرقت المرحلة الأولى من الصاروخ إلى منصة هبوط.

اقمار spacex Advertisements وصممت SpaceX صاروخ Falcon 9 الخاص بها لينطلق ما يصل إلى 10 مرات مع عمليات تجديد خفيفة فقط بينهما. ويمثل الإطلاق جزءًا من خطة شركة رحلات الفضاء الخاصة لإنشاء كوكبة من الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض الصغيرة، يزن كل منها أكثر قليلاً من 485 رطلاً (220 كجم)، والتي ستوفر تغطية الإنترنت للعالم كله.



الاطلاق وتجمع كوكبة SpaceX حاليا بعد هذا الإطلاق الناجح ما يصل إلى 180 قمرا صناعيا، مما يجعله أكبر أسطول الأقمار الصناعية في المدار.

اطلاق القمر الصناعى ولم تكنSpaceX الشركة الفضائية الوحيدة التي لديها خطط لتطويق الكرة الأرضية بالأقمار الصناعية، حيث أطلقت شركة OneWeb أيضا أول مجموعة من ستة أقمار صناعية في عام 2019، لكن SpaceX بصواريخها الخاصة جمعت بسرعة كوكبة كبيرة.



الاطلاق

وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي ومؤسس SpaceX ، إن الشركة ستحتاج إلى ما لا يقل عن 400 قمر صناعي في المدار لتوفير الحد الأدنى من التغطية، و 800 على الأقل لتوفير تغطية معتدلة، ويمكن أن تبدأ هذه التغطية في وقت ما من هذا العام، مع طرحها أولاً في أجزاء من الولايات المتحدة وكندا.

وصممت SpaceX صاروخ Falcon 9 الخاص بها لينطلق ما يصل إلى 10 مرات مع عمليات تجديد خفيفة فقط بينهما.

ويمثل الإطلاق جزءًا من خطة شركة رحلات الفضاء الخاصة لإنشاء كوكبة من الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض الصغيرة، يزن كل منها أكثر قليلاً من 485 رطلاً (220 كجم)، والتي ستوفر تغطية الإنترنت للعالم كله.