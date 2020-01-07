شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت توصيل يسير على قدمين ويحمل الطرود لباب البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أجيليتي روبوتيكس هذا الأسبوع عن الإصدار الرسمي لروبوتها للتوصيل ثنائي الأرجل والذي يسمى "ديجيت"، الذي قد يضع حد للمشكلات التي أزعجت شركات التوصيل لفترة طويلة، ويتميز "ديجيت" بساقين روبوتيتين وذراعين يمكنهما التقاط وتعليق الطرود التي يصل وزنها إلى 40 رطلاً، وكذلك دعم بنظام LIDAR الذي سيتيح له تجنب العوائق البيئية وإكمال المهام المكانية الأساسية مثل تسليم الطرد إلى شخص آخر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن للروبوت حاليًا التقاط الطرد وحمله بشكل مستقل، ولكنه يحتاج إلى مدخلات بشرية لإرشاده عبر مسافات جديدة أو غير مألوفة، كما أنه قد تم ابتكار روبوتات لتوصيل الطعام يمكنها تسلق السلالم والابتسامة من قبل، ومع ذلك فهذة المرة الأولى التى يكون فيها روبوت شبيه بالبشر يقوم بهذه التفاصيل ببساطة.

وتقول الشركة: "ستقتصر عملية الإنتاج الأولية على ستة روبوتات فقط، ولكن سيكون هناك ما بين 20 و 30 بنهاية العام"، مضيفة "نأمل في إنتاج ضعف هذا العدد في عام 2021".



روبوت بساقين

وتعتقد الشركة أن الروبوت قد يكون مفيد في عدد من الإعدادات الأخرى، بما في ذلك أخذ المخزون إلى المستودع، أو فحص معدات المصنع، وكذلك جمع معلومات حول البنية التحتية للمدينة أثناء وجودها في طريق التوصيل.

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وتؤكد الشركة، أنه لن يتم استخدام ديجيت لأية مهام عسكرية أو مهمة لتنفيذ القانون قد تتطلب استخدام القوة، حيث قال المدير التنفيذي داميون شيلتون: "لن نسمح لـ"ديجيت" بالتسلح بأسلحة فتاكة أو غير فتاكة من أي نوع".

كما ستعمل الشركة على تضمين لغة محددة في اتفاقيات المبيعات الخاصة بها، والتي ستمنع العملاء من استخدام الروبوت لممارسة القوة العسكرية.

ويقول شيلتون: "تدعم أجيليتي تطوير مجموعة قوانين دولية تحيط باستخدام الروبوتات في سيناريوهات القتال أو أى مجالات شبيهة بالقتال ".

وأضاف: "أفضل بشدة أن يكون هذا القرار في أيدي الحكومات، بدلاً من تركها لشركات التكنولوجيا للتدخل فيها حتى لا يقع أى ضرر".