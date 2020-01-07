تصغير مجموعة صور معاً على ويندوز 10

مواقع تصغير مجموعة صور معاً مجاناً

إن كنت واحداً من هؤلاء الذين يعملون مع الصور وتحتاج إلى تصغير مجموعة من الصور معاً على ويندوز 10 يمكنك القيام بذلك بسهولة من خلال برامج مختلفة واليوم سنقدم لكم أحد هذه الطرق التي تفيد للغاية مع تغيير مجموعة الصور معاً.

مع الأسف تواجه برامج تصغير الصور الكثير من المشاكل والصعوبات خاصةً تلك التي تحاول تطبيق الذكاء الصناعي في وظائفها وهذا لأن كتابة معادلة تجعل الذكاء الصناعي الخاص يقرأ مواصفات الصورة ويعرف إلى أي درجة يمكنه تصغيرها أمر صعب ولهذا فإن جودة البرنامج الذي يمكنك إستخدامه هامة للغاية.

تصغير مجموعة صور معاً :

بدلاً من أن نعتمد على برنامج واحد بعينه سنعتمد على أمر أكثر سهولة ومرونة، وسنقدم مجموعة من المواقع التي نستخدمها بشكل شخصي لمحاولة تصغير الصور التي ترغب فيها دون الحاجة إلى تحميل أي برنامج من أي طرف ثالث وحتى تتمكن من تصغير الصور من أي مكان وأي جهاز كومبيوتر ولتفيدك هذه المواقع في تغيير الصور .

لاحظ أيضاً أن معظم المواقع التي سنذكرها اليوم تعمل على تصغير الصور في الحجم والمساحة أيضاً لتناسب أصحاب الإنترنت الضعيف أو لتتمكن من رفعها على أي خادم إنترنت دون أن تحتاج إلى مساحة كبيرة.

ولكن لا تقم بإستخدام هذه المواقع أو أي برامج تعتمد على الذكاء الصناعي لتصغير حجم الصور الشخصية لأن معظم هذه البرامج تقوم بقراءة الصورة وتسجيل بياناتها وأنت لا ترغب في هذا النوع من إنتهاك الخصوصية الشخصية لك.

موقع TinyPng :

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يعتبر هذا الموقع واحد من أفضل المواقع عندما يصل الأمر لتصغير مجموعة من الصور معاً أو حتى صورة واحدة، الموقع يقوم بتصغير الصور في الحجم بكفاءة عالية دون أن تخسر أي بيانات من داخل الصورة أو حتى تجد أن الصورة تغيرت وخسرت معالمها.

الموقع مجاني للإستخدام حتى 20 صورة في المرة الواحدة أو إن تخطيت حجم 5 ميجابكسل كإجمالي وبعد ذلك يوفر لك نسخة مدفوعة منه.

موقع Bulk Resize photo :

هذا الموقع بسيط للغاية أيضاً ويعتمد على فكرة قريبة من موقع Tinypng وإن كان يعمل مع جميع صيغ الصور بكفاءة أكثر من السابق، يمكنك من خلال الموقع تصغير أكثر من 100 صورة في أقل من 60 ثانية ويضيف لك خاصية أيضاً إن كنت ترغب في إضافة علامة مائية خاصة للصورة.

أهم مميزات هذا الموقع هو أنه يقوم بتصغير حجم الصور بسهولة وبسرعة لآنه لا يقوم برفع الصور على خادمه ولكن بدلاً من ذلك يقوم بتصغيرها وإستخدام الذكاء الصناعي الخاص بجهازك، لا توجد أي نسخ مدفوعة من الموقع ويمكنه أن يعمل بعيداً عن الإنترنت بعد إستخدامه للمرة الأولى .

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