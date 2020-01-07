تكنولوجيا: AMD تعلن عن تقنية FreeSync الجديدة التي تدعم آداء أعلى في الشاشات #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة AMD علامتها التجارية الجديدة لتقنية الشركة في إطارات الشاشة بعنوان FreeSync Premium، والتي تؤكد على أعلى معايير في آداء ثابت بمعدل تحديث للإطارات 120Hz بدقة 1080 بيكسل.

تنطلق علامة AMD التجارية الجديدة في تقنية الإطارات من مؤتمر CES 2020 لتعريف معايير الآداء المميز في الجيل القادم من الشاشات، والتي تأتي بعنوان FreeSync Premium.

تدعم معايير تقنية FreeSync Premium الجديدة من AMD ميزة LFC التي تؤكد على أن تقنية الإطارات تدعم آداء ثابت في أجهزة الحاسب في الألعاب، مع عرض إنسيابي وثابت.

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كما أكدت AMD على أن أكثر من 300 شاشة تأتي لاحقاً بميزة دعم المعايير الجديدة في تحديث الإطارات FreeSync Premium، كما أطلقت AMD تسمية جديدة لعلامتها التجارية FreeSync 2 HDR tier.

ومن المتوقع أن تكون الشاشات المميزة بعرض HDR بمعدل تحديث 120Hz وجودة عرض Full HD بميزة دعم علامة AMD التجارية الجديدة FreeSync Premium Pro، كما تحاكي FreeSync tiers تقنية إنفيديا G-Sync tiers.

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